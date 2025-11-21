Logo strona główna
Świat

Zełenski: Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera
Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official
Ukraina jest w jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii - powiedział w piątek po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej tego samego dnia omówił z europejskimi przywódcami zaproponowany przez USA plan pokojowy.

Portal Axios opublikował w czwartek 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

Oto 28-punktowy "plan pokojowy" dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oto 28-punktowy "plan pokojowy" dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski

Agencja Reutera podała w piątek, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, że Stany Zjednoczone chcą, żeby Ukraina do przyszłego czwartku (27 listopada) zaakceptowała ramowy plan porozumienia pokojowego z Rosją i grożą odcięciem jej pomocy wywiadowczej oraz dostaw broni, jeśli się na to nie zgodzi.

Zełenski o planie pokojowym: będę przedstawiał argumenty

W piątek po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym ogłosił, że "Ukraina znajduje się w jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii". Powiedział też, że jego kraj "może stanąć przed bardzo trudnym wyborem". - Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera - doprecyzował.

- Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima - najcięższa - oraz dalsze ryzyka. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi - dodał.

Przywódca podkreślił, że zamierza "spokojnie, odpowiedzialnie" współpracować ze Stanami Zjednoczonymi nad zaproponowanym planem pokojowym. - Dalej będziemy tylko konstruktywnie szukać rozwiązań z naszym głównym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, proponował alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi powodu, żeby mówił, że to Ukraina nie chce pokoju - powiedział Zełenski.

Zapewnił, że nie zdradzi interesu narodowego Ukrainy. Zastrzegł jednak, że spodziewa się zwiększenia politycznej presji na jego kraj.

Prezydent Ukrainy zaapelował do narodu o jedność, a rząd i parlament wezwał do "zaprzestania kłótni" i gier politycznych. - Państwo musi działać, parlament kraju w stanie wojny musi działać wspólnie, rząd kraju w stanie wojny musi działać skutecznie - podkreślił.

Klatka kluczowa-42887
Całe orędzie Wołodymyra Zełenskiego. "Przeżywamy jeden z najtrudniejszych momentów w naszej historii"
Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official

Zełenski o konsultacjach z sojusznikami

Wcześniej tego samego dnia Zełenski poinformował, że odbył w sprawie planu wspólną rozmowę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

"Omówiliśmy plan pokojowy dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu, mające na celu zakończenie tej wojny. Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan, który zapewni prawdziwy i godny pokój" - przekazał ukraiński przywódca.

"Ściśle koordynujemy nasze działania, aby zapewnić uwzględnienie zasadniczych stanowisk. Ustaliliśmy kolejne kroki i uzgodniliśmy, że nasze zespoły będą współpracować na odpowiednich szczeblach" - dodał Zełenski.

"Wszelkie rozwiązania powinny w pełni angażować Ukrainę"

Rzecznik niemieckiego rządu poinformował w piątek, że przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii uzgodnili podczas rozmowy telefonicznej z Zełenskim, iż siły ukraińskie muszą pozostać zdolne do obrony suwerenności Ukrainy. Jak dodał rzecznik, cała trójka zapewniła ukraińskiego prezydenta o swoim dalszym i pełnym wsparciu dla Kijowa na drodze do trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Jak poinformowały władze w Paryżu, uczestnicy rozmowy zgodzili się, że "wszelkie rozwiązania (dotyczące Ukrainy) powinny angażować w pełni" ten kraj w podejmowanie decyzji na jego temat i gwarantować mu przyszłe bezpieczeństwo. "Przywódcy powtórzyli, że wszelkie decyzje mające skutki dla interesów Unii Europejskiej i NATO wymagają wspólnego poparcia i konsensusu - odpowiednio partnerów europejskich i sojuszników w NATO" - oświadczył Pałac Elizejski.

Przedstawicielka Ukrainy w ONZ Chrystyna Hajowyszyn oświadczyła w czwartek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów nie uzna swoich terytoriów za rosyjskie, nie zgodzi się na ograniczenie swojego prawa do samoobrony i nie przyjmie ograniczeń w wyborze sojuszników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To nie jest plan pokojowy, lecz plan kolejnej wojny"

"To nie jest plan pokojowy, lecz plan kolejnej wojny"

"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje

"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje

Polska

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek, że rosyjskie władze nie otrzymały amerykańskiego 28-punktgowego planu zakończenia wojny na Ukrainie. - Strona rosyjska pozostaje zaangażowana w rozmowy, które rozpoczęły się podczas szczytu w Anchorage (na Alasce). Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy. Co więcej, dowiadujemy się o tym z prasy, choć kontakty między naszymi krajami są w toku - powiedział Pieskow na konferencji prasowej.

pc

Autorka/Autor: kkop,sz/tr

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

