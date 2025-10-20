Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Putin nie jest gotowy
Źródło: TVN24
Budapeszt nie jest dobrym miejscem do rozmów o pokoju w Ukrainie - podkreślił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Odniósł się do ewentualnego spotkania w stolicy Węgier prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał w tej sprawie głos i przypomniał, że premier Węgier "wszędzie blokuje Ukrainę".
  • Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys stwierdził, że "jedynym miejscem dla Putina w Europie jest Haga", gdzie znajduje się Międzynarodowy Trybunał Karny.

- Nie sądzę, aby Budapeszt był najlepszą platformą dla tego spotkania. Oczywiście, jeśli może to przynieść pokój, to nie ma znaczenia, w jakim kraju ono się odbędzie - powiedział Zełenski podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami.

Przypomniał, że dla rozmów o pokoju w Ukrainie było wiele "różnych godnych uwagi opcji", w tym Szwajcaria, Austria, Watykan, Arabia Saudyjska, Katar czy Turcja.

Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

- Rozmawiamy o pokoju w Ukrainie, a nie o wyborach na Węgrzech. Nie uważam, że premier (Węgier Viktor Orban), który wszędzie blokuje Ukrainę, może zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, którą relacjonuje w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Podejście Orbana

Zełenski dodał, że w "niektórych kręgach w USA panuje przekonanie, że Rosja obecnie rzekomo wygrywa na polu bitwy, tak samo jak w innych kręgach rozpowszechniony jest przeciwny pogląd". - Wydaje mi się, że wśród osób, które stale promują pogląd o rzekomo bezwarunkowych przewagach Rosji w tej wojnie, jest również obecny premier Węgier. A kiedy mówimy o mediacji, nie uważam, aby miał do tego, powiedzmy, adekwatne podejście - zauważył Zełenski.

Lot Putina i pytanie do Komisji Europejskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lot Putina i pytanie do Komisji Europejskiej

- Jeśli zostanę zaproszony do Budapesztu, jeśli będzie to zaproszenie w formacie trójstronnego spotkania, albo – jak się to nazywa – dyplomacji objazdowej, w ramach której prezydent Trump spotyka się z Putinem, a potem ze mną, to w takiej czy innej formie dojdziemy do porozumienia - dodał Zełenski.  

Przed trybunałem w Hadze

W poniedziałek głos w sprawie ewentualnego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie zabrał minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys. Oświadczył, że dla przywódcy Rosji nie ma miejsca w żadnej europejskiej stolicy.

– Jedynym miejscem dla Putina w Europie jest Haga, przed trybunałem (Międzynarodowym Trybunałem Karnym), a nie żadna z naszych stolic – powiedział Budrys, który przyleciał na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny podjął decyzję o nakazie aresztowania Putina. Sędziowie trybunału uznali, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Po spotkaniu Trumpa z Zełenskim

Prezydent USA ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów" w tym tygodniu.

Trump przyjął w piątek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. uzbrojenia i planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Trump ocenił, że Putin chce zakończyć wojnę, natomiast zdaniem Zełenskiego przywódca Rosji nie jest gotowy na pokój.

wrona
Będzie kolejne spotkanie Trump - Putin. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło: Fakty TVN
OGLĄDAJ: "Nie da się przecenić znaczenia trasy Via Baltica". Konferencja prezydentów
20 1030 litwa nawrocki-0007

"Nie da się przecenić znaczenia trasy Via Baltica". Konferencja prezydentów
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/kg

Źródło: PAP, Interfax Ukraina

Źródło zdjęcia głównego: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinWołodymyr ZełenskiRosjaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieDonald TrumpViktor OrbanWęgryUSA
Czytaj także:
Wędkarze i ich zdobycz
Złowili prawie trzymetrowego suma. "Mistrzostwo świata nam się wydarzyło"
Katowice
imageTitle
"Dlatego wszyscy cię nienawidzą"
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Spełnił się "czarny sen każdego dyrektora"
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
imageTitle
NBA z nowym domem w Polsce. Transmisje w nowym kanale Eurosport 3
EUROSPORT
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Brakuje szczepionki przeciw półpaścowi. GIF: dostawy wrócą wkrótce
Piotr Wójcik
Zabrał 20 sztuk kostki
Wziął z terenu szpitala 20 sztuk kostki brukowej. Dostał "dyscyplinarkę"
Tomasz Mikulicz
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
WARSZAWA
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje
Szczecin
Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem
Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków
WARSZAWA
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - jury i przewodniczący Garrick Ohlsson
Kto wygra Konkurs Chopinowski? Dziś poznamy decyzję juriorów - jak jest podejmowana?
Kultura i styl
Tragiczny pożar w Bobrownikach. Nie żyje mężczyzna
Ogień pojawił się w kuchni. Nie żyje mężczyzna
Łódź
Kierowca auta wjechał w dom w Sokołowie Podlaskim
23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna
WARSZAWA
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? "Ma predyspozycje"
Polska
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
METEO
komputer
Globalna awaria internetu. Nie działa wiele stron i aplikacji
BIZNES
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik"
BIZNES
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę
BIZNES
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
BIZNES
imageTitle
Kawa zagra w turnieju głównym. Zacięty finał kwalifikacji
EUROSPORT
Kobieta utknęła w Jaskini Studnisko. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR
Utknęła w jaskini. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR
Katowice
59-latek udawał policjanta
Udawał policjanta drogówki. Zatrzymał kierowcę, bo "jechał za szybko"
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant spowodował kolizję po alkoholu. Ma zostać wydalony ze służby
Kujawsko-Pomorskie
Korek na S2 po kolizji
Zderzenie kilku aut, korek na obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
20250630
Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"
BIZNES
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
METEO
Miał prawie cztery promile i zakaz prowadzenia pojazdów
"Odbijał się kołami od krawężników", powstrzymał go świadek. Kierowca miał prawie cztery promile
Wrocław
Paweł Jakubowski - nowy burmistrz Opalenicy
Kontrkandydata zostawił daleko w tyle. Opalenica ma nowego burmistrza
Poznań
pap_20230813_1KQ
"Dzisiaj straciliśmy brata". Nie żyje basista kultowego zespołu
Kultura i styl
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza na plebanii. Były policjant stanie przed sądem
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica