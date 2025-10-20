Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem

Zełenski: Putin nie jest gotowy Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał w tej sprawie głos i przypomniał, że premier Węgier "wszędzie blokuje Ukrainę".

Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys stwierdził, że "jedynym miejscem dla Putina w Europie jest Haga", gdzie znajduje się Międzynarodowy Trybunał Karny.

- Nie sądzę, aby Budapeszt był najlepszą platformą dla tego spotkania. Oczywiście, jeśli może to przynieść pokój, to nie ma znaczenia, w jakim kraju ono się odbędzie - powiedział Zełenski podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami.

Przypomniał, że dla rozmów o pokoju w Ukrainie było wiele "różnych godnych uwagi opcji", w tym Szwajcaria, Austria, Watykan, Arabia Saudyjska, Katar czy Turcja.

- Rozmawiamy o pokoju w Ukrainie, a nie o wyborach na Węgrzech. Nie uważam, że premier (Węgier Viktor Orban), który wszędzie blokuje Ukrainę, może zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, którą relacjonuje w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

Wołodymyr Zełenski Źródło: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Podejście Orbana

Zełenski dodał, że w "niektórych kręgach w USA panuje przekonanie, że Rosja obecnie rzekomo wygrywa na polu bitwy, tak samo jak w innych kręgach rozpowszechniony jest przeciwny pogląd". - Wydaje mi się, że wśród osób, które stale promują pogląd o rzekomo bezwarunkowych przewagach Rosji w tej wojnie, jest również obecny premier Węgier. A kiedy mówimy o mediacji, nie uważam, aby miał do tego, powiedzmy, adekwatne podejście - zauważył Zełenski.

- Jeśli zostanę zaproszony do Budapesztu, jeśli będzie to zaproszenie w formacie trójstronnego spotkania, albo – jak się to nazywa – dyplomacji objazdowej, w ramach której prezydent Trump spotyka się z Putinem, a potem ze mną, to w takiej czy innej formie dojdziemy do porozumienia - dodał Zełenski.

Przed trybunałem w Hadze

W poniedziałek głos w sprawie ewentualnego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie zabrał minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys. Oświadczył, że dla przywódcy Rosji nie ma miejsca w żadnej europejskiej stolicy.

– Jedynym miejscem dla Putina w Europie jest Haga, przed trybunałem (Międzynarodowym Trybunałem Karnym), a nie żadna z naszych stolic – powiedział Budrys, który przyleciał na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny podjął decyzję o nakazie aresztowania Putina. Sędziowie trybunału uznali, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Po spotkaniu Trumpa z Zełenskim

Prezydent USA ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów" w tym tygodniu.

Trump przyjął w piątek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. uzbrojenia i planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Trump ocenił, że Putin chce zakończyć wojnę, natomiast zdaniem Zełenskiego przywódca Rosji nie jest gotowy na pokój.

Będzie kolejne spotkanie Trump - Putin. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło: Fakty TVN

