Wojska Kim Dzong Una a front w Ukrainie. Radosław Sikorski zabiera głos

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w środę kwestię ewentualnego udziału wojsk Korei Północnej w wojnie w Ukrainie. Według jego informacji żołnierze Kim Dzong Una nie dotarli jeszcze na front i są na Dalekim Wschodzie. - Jeżeli Rosja potrzebuje wzywać na pomoc żołnierzy Korei Północnej, to to dużo mówi o jej stanie - ocenił szef norweskiego MSZ Espen Barth Eide.

W piątek południowokoreańska agencja wywiadowcza ujawniła, że ma potwierdzenie o wysłaniu przez Koreę Północną na początku października do Rosji 1500 żołnierzy sił specjalnych, by wsparli rosyjskie działania wojenne. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego rząd dysponuje informacjami wywiadowczymi, z których wynika, że 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy przygotowuje się do dołączenia do rosyjskich sił inwazyjnych.