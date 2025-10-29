Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ataki na Krymie i w Rosji. Celem rafinerie, cenna broń i oficer sił specjalnych 

Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Atak dronów ukraińskich na miasto Foros na Krymie. Nagranie z 22 września
Źródło: Reuters
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykorzystała drony, żeby w nocy z wtorku na środę zaatakować rosyjski system obrony przeciwlotniczej na Krymie, a także składy paliwa i radary. Ukraińcy zaatakowali też rafinerie ropy i zakład przetwórstwa gazu w Rosji oraz zlikwidowali rosyjskiego oficera.

"Drony uderzeniowe Centrum Specjalnych Operacji 'A' SBU tej nocy skutecznie zaatakowały rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturalne na okupowanym Krymie. Rosjanie stracili zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S2 o wartości około 20 milionów dolarów (około 73 miliony złotych - red.)" - przekazało źródło agencji.

Jak wyjaśniło źródło SBU, system ten stanowi jedno z kluczowych ogniw rosyjskiej obrony powietrznej. "Wróg utracił również dwa radary. Każdy zniszczony lub uszkodzony system obrony powietrznej znacząco osłabia zdolności obronne Rosji na kierunku krymskim" - dodało źródło.

Według rozmówcy SBU drony uderzyły także w bazę paliw w miejscowości Hwardijśke, gdzie przechowywano paliwo. "Na miejscu wybuchł duży pożar, widać gęsty słup czarnego dymu. Odnotowano również trafienie drona w bazę paliw Komsomolska" - doprecyzował informator.

Wojna w Ukrainie, stan na 29.10.2025
Wojna w Ukrainie, stan na 29.10.2025
Źródło: PAP

"SBU kontynuuje systematyczne działania mające na celu niszczenie systemów obrony powietrznej chroniących Krym oraz baz paliw zaopatrujących wroga. Każda taka operacja osłabia potencjał wojskowy i logistyczny Rosjan" - podsumowało źródło SBU.

Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Źródło: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum

Zaatakowane dwie rafinerie i zakład przetwórstwa gazu

Siły obrony Ukrainy także w środę zaatakowały rafinerię w miejscowości Nowospasskoje w obwodzie uljanowskim w Rosji. Roczna zdolność przerobowa tej rafinerii wynosi 600 tysięcy ton ropy naftowej. Zakład wytwarza benzynę, olej napędowy i mazut, zaopatrując w paliwo rynek wewnętrzny Rosji oraz prowadząc eksport produktów naftowych.

Według Sztabu Generalnego, trafiona została również rafineria w Republice Mari El. Na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru. Zdolność przerobowa rafinerii wynosi 1,3 milionów ton rocznie. Zakład posiada dwie instalacje pierwotnego przerobu ropy oraz instalację do próżniowego przerobu mazutu. Dodano, że ukraińskie drony uderzeniowe trafiły ponadto w zakład przetwórstwa gazu w mieście Budionnowsk w Kraju Stawropolskim w Rosji. Odnotowano trafienie w instalację produkcyjną zakładu, którego zdolność przetwórcza wynosi 2,2 mld m sześc. gazu rocznie. Zakład zaopatruje w gaz szereg przedsiębiorstw w regionie i stanowi źródło surowca dla przemysłu petrochemicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Teodozja
Kolejny atak na rosyjski terminal naftowy na Krymie. Po tygodniu
Tiumeń, Rosja
Ukraińskie drony nad rosyjską rafinerią. Dwa tysiące kilometrów od linii frontu
Sewastopol
"To, czego obawiali się mieszkańcy Krymu, stało się"

Rosyjski oficer zlikwidowany

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował w środę o likwidacji w Rosji podpułkownika oddziałów specjalnych OMON, zamieszanego w zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim w lutym-marcu 2022 roku. To Weniamin Mazżerin, zabity w wybuchu samochodu, którym sam kierował.

"Sprawiedliwa kara: w Rosji zlikwidowano podpułkownika rosyjskiego OMON-u, zamieszanego w zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim" - oświadczył HUR na portalach społecznościowych w środę.

Mazżerin zginął w obwodzie kemerowskim w południowej, azjatyckiej części Rosji. "25 października 2025 roku na terytorium obwodu kemerowskiego państwa agresora Federacji Rosyjskiej eksplodował samochód, za którego kierownicą znajdował się zbrodniarz wojenny Mazżerin Weniamin Władimirowicz" - przekazano w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pułkownik Artiom Gorodiłow
Jego żołnierze zmasakrowali Buczę. Do aresztu trafił za coś innego
Masowy grób w Buczy (zdjęcie z 4 kwietnia)
Obraz rosyjskich zbrodni w Buczy na zdjęciach
Płock rafineria PKN Orlen
Krajowy gigant rośnie dzięki ukraińskim nalotom na Rosję
BIZNES

45-letni Mazżerin był podpułkownikiem policyjnego oddziału specjalnego przeznaczenia OMON o nazwie Obierieg. "Obierieg to jeden z wielu pododdziałów Rosgwardii zamieszanych w zbrodnie wojenne i ludobójstwo narodu ukraińskiego w obwodzie kijowskim, popełnione przez siły okupacyjne podczas pełnoskalowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy w lutym–marcu 2022 rok" - wyjaśnił ukraiński wywiad.

HUR przypomniał, że rosyjscy zbrodniarze wojenni z jednostki Obierieg zostali zidentyfikowani z imienia i nazwiska jeszcze w kwietniu 2022 roku. Od tego czasu trwały ich poszukiwania w celu ukarania. "HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy przypomina: za każdy popełniony przeciwko narodowi ukraińskiemu zbrodniczy czyn wojenny nastąpi sprawiedliwa odpłata" - ostrzeżono w komunikacie.

OGLĄDAJ: "W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"
pc

"W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum

Udostępnij:
TAGI:
Półwysep KrymskiUkrainaRosjaWojna w UkrainieDronyAtaki dronów
Czytaj także:
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków
Luwr
Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 
Świat
imageTitle
Skandal w derbach. Na stadionie pojawił się ogień
EUROSPORT
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
METEO
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Co się wydarzyło? Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
WARSZAWA
Joanna Mucha
Chce zastąpić Hołownię. "Kocham wyzwania"
Polska
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
METEO
Elżbieta Witek
Nowe zadanie dla byłej marszałek
Polska
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście
Poznań
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
METEO
Kierowcy dwóch autobusów zatrzymali pijanego kierowcę
Autobusami zablokowali pijanego kierowcę. Nagranie
Trójmiasto
imageTitle
Koniec kariery? Krychowiak w kadrze na mecz
EUROSPORT
Żołnierze USA w Polsce
Grupa Bojowa wraca do domu. "Ta korekta nie zmieni sytuacji bezpieczeństwa w Europie"
Świat
shutterstock_2230435805
"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"
Piotr Wójcik
Szymon Hołownia
Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry? Hołownia odpowiada
Polska
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA
Katowice
detroit general motors shutterstock_2387047647
Wielki producent szykuje zwolnienia
BIZNES
shutterstock_1901254039
Niedobory witaminy C i D mogą skutkować infekcją. Jak chronić się przed infekcją?
Anna Bielecka
imageTitle
Stoch nie może doczekać się igrzysk. "Podniosła chwila"
EUROSPORT
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica