Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Apel Zełenskiego po rozmowach w USA. "Panuje wspólne przekonanie"

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski o rozmowach na Florydzie
Źródło: TVN24
"Posuwamy się w dość szybkim tempie, a nasz zespół na Florydzie współpracuje ze stroną amerykańską" - napisał Wołodymyr Zełenski po kolejnej rundzie rozmów w USA na temat pokoju w Ukrainie. Ocenił też, że "panuje wspólne przekonanie, że po działaniach naszej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych powinniśmy teraz przeprowadzić konsultacje z europejskimi partnerami w szerszym gronie".

W piątek w Miami doszło do kolejnej rundy konsultacji na temat wojny na Ukrainie z udziałem specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa oraz głównego ukraińskiego negocjatora, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa. Rozmowy są kontynuowane w weekend, a w sobotę rozpoczęły się negocjacje rosyjsko-amerykańskie.

"Posuwamy się w dość szybkim tempie, a nasz zespół na Florydzie współpracuje ze stroną amerykańską. Zaproszono również przedstawicieli europejskich" – napisał w niedzielę na X Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do piątkowych rozmów. W jego opinii "negocjacje są konstruktywne".

"Kluczowe jest, aby świat nie milczał"

Prezydent dodał, że "wiele zależy od tego, czy Rosja poczuje prawdziwą potrzebę zakończenia wojny – nie może to być retoryczna czy polityczna gra z jej strony.

"Niestety, rzeczywiste sygnały płynące z Rosji pozostają wyłącznie negatywne: ataki wzdłuż linii frontu, rosyjskie zbrodnie wojenne w obszarach przygranicznych oraz dalsze uderzenia na naszą infrastrukturę. Kluczowe jest, aby świat nie milczał na temat tego wszystkiego" – napisał Zełenski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

"Słodko-gorzki" szczyt w Brukseli

"Słodko-gorzki" szczyt w Brukseli

Polska

Zełenski apeluje o konsultacje "w szerszym gronie"

Prezydent Ukrainy napisał również, że rozmawiał z premierem Norwegii - Jonasem Gahrem Store, z którym, jak przekazał, "szczegółowo omówił działania dyplomatyczne prowadzone w ostatnich dniach". Zełenski podziękował również Norwegii za gotowość do kontynuowaniu pomocy w utrzymywaniu presji na Rosję, wsparcie w odbudowie Ukrainy oraz pomoc w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

"Panuje wspólne przekonanie, że po działaniach naszej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych powinniśmy teraz przeprowadzić konsultacje z europejskimi partnerami w szerszym gronie" - dodał Zełenski.

Rozmowy o porozumieniu pokojowym

Rozmowy o możliwym porozumieniu pokojowym trwają w różnych konfiguracjach od kilku miesięcy. Główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował w piątek o przeprowadzonej tego dnia kolejnej rundzie konsultacji ze stroną amerykańską. Towarzyszył mu szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Jak dodał Umierow, na zaproszenie USA w ten format byli też zaangażowani partnerzy europejscy.

Z kolei w sobotę na Florydzie rozpoczęły się rozmowy rosyjsko-amerykańskie. Udział bierze w nich wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, a stronę amerykańską, według mediów, reprezentują wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dmitrijew powiedział w sobotę, że "rozmowy są konstruktywne" i "będą kontynuowane w niedzielę".

Spotkania w Miami odbywa się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieUSAFlorydaUkrainaRosjaSteve WitkoffAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne RosjiStosunki Rosja - USA
Czytaj także:
imageTitle
Komplet Polaków walczy w konkursie w Engelbergu
RELACJA
Rosyjski statek Adler zakotwiczony na wodach w pobliżu Nyhamnslage w Szwecji (21 grudnia 2025 r.). Jednostka doznała awarii silnika podczas rejsu na północ przez cieśninę Oresund.
Nie wiadomo, gdzie płynie i co transportuje. Szwedzkie służby weszły na rosyjski statek
Świat
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść 70 metrów kabla z czeskiej kolei
Opóźnione i odwołane dziesiątki pociągów. Przyczyną kradzież kabla
Świat
imageTitle
Schwarz najlepszy w slalomie gigancie w Alta Badii
EUROSPORT
Atak nożownika w Gdańsku
Atak nożownika w Gdańsku. Świadek: wyszedł z lombardu i dźgnął mężczyznę
Trójmiasto
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
BIZNES
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski uruchamia czat zaufania
WARSZAWA
Akcja ratownicza pod Rysami
Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie
METEO
imageTitle
Trwa finał Scottish Open 2025
Najnowsze
Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim
Auto spłonęło doszczętnie. Strażacy wynieśli butle z garażu
WARSZAWA
Kilometrowe kolejki przed przejściem w Dorohusku (grudzień 2023)
Ponad tysiąc ciężarówek stoi na granicy z Ukrainą
Lublin
"Toksyczny" papier do pieczenia. Ile jest w tym prawdy?
"Papier do pieczenia może być toksyczny"? Ile w tym prawdy
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zacięta końcówka biegu masowego kobiet
EUROSPORT
Awaria zasilania w San Francisco
Tysiące odbiorców bez prądu. Awaria sparaliżowała część miasta
Świat
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
Maja Piotrowska
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
METEO
Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku
"Bez względu na wygląd każdy nosi w sobie godność"
Kraków
Zełenski, Nawrocki
"Ciężka atmosfera przed" spotkaniem. Ale "koniec był dobry"
Polska
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne
Wrocław
Władimir Putin, Emmanuel Macron
Putin "gotowy do dialogu" z Macronem. Pod warunkiem
Świat
imageTitle
Słoweński nokaut w Engelbergu. Twardosz z punktami
EUROSPORT
Zabezpieczone przez policję narkotyki
Wpadł przez nerwowe zachowanie. Za "cukierki" stanie przed sądem
Kielce
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny skutek czołowego zdarzenia
Trójmiasto
imageTitle
Ziółkowski oceniony po hicie z Juventusem. Trener i kibice go bronią
EUROSPORT
Druga warszawską syrenkę
Ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę
WARSZAWA
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
BIZNES
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
METEO
imageTitle
Vonn nie schodzi z podium. Wielka forma Goggii
Najnowsze
Michał Urbaniak - Urbanator Days 2021
"Zakazałby nam żałoby. Dostalibyśmy po łapach"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica