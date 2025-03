Ile jeszcze potrwa wojna? "W Moskwie się mówi, że ten rok nie będzie ostatnim"

Wacław Radziwinowicz, dziennikarz "Gazety Wyborczej" ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Władimir Putin "ubrał się w piórka jastrzębia pokoju", kiedy mówił, że Rosja zgadza się z propozycją zawieszenia broni. Jak wyjaśnił publicysta, Rosjanom zależy na przedłużaniu rozmów z prezydentem USA na zasadzie odłożenia sprawy "do głębokiej szuflady".

Trump "negocjatorem pierwszej fazy"

Wypowiedź Władimira Putina w temacie możliwego rozejmu była tematem rozmowy w "Faktach po Faktach". Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent w Rosji, ocenił, że rosyjski dyktator "ubrał się w piórka jastrzębia pokoju", tak jak czyni to od wielu lat, "bo niby jest za pokojem, ale jednocześnie jest za wojną".

- (Putin) stawia warunki takie, żeby po prostu przedłużyć ten proces i przedłużyć rozmowy z Trumpem, bo w Rosji doskonale wiedzą, jaka jest taktyka Trumpa i jaka jest jego wytrzymałość tak naprawdę w negocjacjach - tłumaczył.

Dodał, że w Rosji prezydenta USA "nazywają negocjatorem pierwszej fazy". - On zrobi jakiś krok do przodu, ogłosi to jako wielki sukces, a potem dalszy proces już go specjalnie nie interesuje - wskazał. Jako jeden z przykładów podał rozmowy z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w trakcie pierwszej prezydentury amerykańskiego polityka. - Trump podjął rozmowy z Kimem w sprawie programu atomowego Korei Północnej, zrobił kilka gestów, ogłosił wielki sukces, a Kim go najzwyczajniej wykiwał i Trump dał sobie spokój - mówił.

Radziwinowicz wyjaśnił, że Rosjanie liczą na podobną rzecz w sprawie Ukrainy. - Poczekają, oni mają czas. Oni zgodzili się na zawieszenie broni, ale na takich warunkach, na jakich wojna będzie trwała nadal i zobaczą, co ewentualnie ma do zaoferowania Trump - wskazywał. Doprecyzował przy tym, że formalnie Rosja jeszcze nie przystała na zawieszenie broni i przywołał pewne "rosyjskie określenie urzędnicze" mówiące o odłożeniu sprawy "do głębokiej szuflady".

Radziwinowicz o Trumpie: w Rosji nazywają go "negocjatorem pierwszej fazy" TVN24

"W Moskwie się mówi, że ten rok jeszcze nie będzie ostatnim"

Dziennikarz "GW" określił cele Putina w wojnie z Ukrainą. - Chce zabrać Ukrainie dużą część terytoriów chce, żeby Ukraina się rozbroiła i podporządkowała w całości Rosji. Dalsze postulaty tyczą również nas. Chce, żeby NATO wycofało się do granic z 1997 roku - wyliczał.

Zapytany o to, jak agresję na Ukrainę postrzega rosyjskie społeczeństwo publicysta odpowiedział, że jest to bardzo trudno zbadać. Zwrócił jednak uwagę, że kiedy do władzy w USA przyszedł Trump, giełda w Rosji się "ożywiła". - Kiedy Trump zadzwonił do Putina, po prostu wystrzeliła w górę, ale jak tylko się pojawia taki sygnał, że coś z perspektywą pokoju jest nie tak, giełda leci w dół - dodał. Wyjaśnił, że podobnie było w trakcie wystąpienia rosyjskiego przywódcy.

- W Moskwie się mówi, że ten rok jeszcze nie będzie ostatnim rokiem wojny - odparł Radziwinowicz, zapytany na koniec programu o swoją prognozę, jak długo mogą jeszcze potrwać negocjacje.

Autorka/Autor:sz/ads

Źródło: TVN24