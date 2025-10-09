Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Obecnie jest on postrzegany jako bohater"

izrael jerozolima shutterstock_129551465
Jacek Tacik o porozumieniu w Strefie Gazy
Źródło: TVN24
Wojna między Izraelem a Hamasem, która trwa od października 2023 roku, zmierza ku końcowi. To ogromny sukces Donalda Trumpa, czyniący go obecnie najbardziej popularnym politykiem w Izraelu, jak i prawdopodobnie Strefie Gazy - relacjonuje z Tel Awiwu reporter TVN24 Jacek Tacik.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social.

O szczegółach porozumienia mówił w czwartek z Izraela reporter TVN24 Jacek Tacik. Jak wyjaśnił, pierwsza faza zakłada uwolnienie izraelskich zakładników oraz przekazanie ciał osób, które straciły życie. Z kolei izraelskie wojsko ma wycofać się ze strategicznych pozycji w Strefie Gazy.

- To kluczowy etap, który budzi ogromne emocje. W Tel Awiwie, na Placu Zakładników, zaledwie kilka kilometrów od miejsca relacji, rodziny, przyjaciele i nieznajomi wiwatują, ciesząc się z przełomu. Chcą spotkać się z amerykańskim prezydentem, który zapowiedział wizytę na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie w Egipcie i Izraelu - dodał.

W nocy z środy na czwartek Donald Trump poinformował o pierwszym etapie porozumienia w Strefie Gazy.
W nocy z środy na czwartek Donald Trump poinformował o pierwszym etapie porozumienia w Strefie Gazy.
Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Czytaj też: Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony

Trump ma wygłosić przemówienie. "Obecnie jest postrzegany jako bohater"

Prezydent USA został zaproszony do Izraela, gdzie miałby wygłosić przemówienie przed Knesetem, izraelskim parlamentem.

- Obecnie jest on postrzegany w Izraelu jako bohater, przewyższający popularnością nawet izraelskiego premiera - relacjonował Tacik. Jak przypomniał, od kilku tygodni forum rodzin porwanych Izraelczyków przekonywało, że Trump zasługuje na pokojową nagrodę Nobla.

Reporter TVN24 wyjaśnił, że druga faza zakłada uwolnienie przez Izrael 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie za akty terrorystyczne, a także przekazanie ciał poległych, w tym Yahyi Sinwara - architekta zamachów z 7 października 2023 roku i byłego lidera Hamasu - oraz jego brata, który przejął przywództwo po jego śmierci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje
Prezydent USA Donald Trump
Porozumienie, atak na festiwalu, powrót Polaków
Warto wiedzieć
Helikopter transportujący izraelskich zakładników
Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu

- Ostatnia faza porozumienia zakłada odbudowę Strefy Gazy i przekazanie rządów niezależnej grupie ekspertów, na której czele mają stanąć amerykański prezydent oraz były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. W dalszej perspektywie Palestyńczycy mają sami zarządzać enklawą - przekazał reporter.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 zakładników. W ciągu blisko dwóch lat izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy będącej reakcją na działania Hamasu zginęło około 65 tysięcy osób, a około 164 tysięcy zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Szacuje się, że pod gruzami znajdują się tysiące ciał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyIzrael
Czytaj także:
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
WARSZAWA
pc
"Standardem było dopisywanie zer do rachunku i upijanie klientów do nieprzytomności"
Bertold Kittel
imageTitle
Upał zelżał. Fręch walczy o ćwierćfinał
RELACJA
imageTitle
GKS Tychy z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
WARSZAWA
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
METEO
przemoc dziecko kobieta depresja shutterstock_1465291778
Przemoc wobec męża i dzieci, 50-latka aresztowana
Lublin
Strefa Gazy
"Koniec rozlewu krwi". Wyszli na ulice tańczyć i śpiewać
Świat
Związki partnerskie
Związki partnerskie. Zgoda w koalicji, Czarzasty o przyszłości projektu
Polska
31-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Zaatakował znajomego sztachetą, bo chciał "wyjaśnić nieporozumienie"
Lublin
Włodzmierz Czarzasty
Czarzasty o spotkaniu z Hołownią. "Zwykle nie opowiadam o tego typu rozmowach, ale..."
Polska
imageTitle
Zszokowała SMS-em. "Kończę"
EUROSPORT
Izraelskie rodziny dziękowały Donaldowi Trumpowi
"To niesamowite". Rozmowa z Trumpem i wybuch radości
Świat
Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
"Jako prywatna osoba". Doradca Nawrockiego tłumaczy udział w spotkaniu z politykami AfD
Świat
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
BIZNES
Tajfun Halong - prędkość wiatru
Tajfun przyniósł porywisty wiatr. "Upewnij się, że jesteś bezpieczny"
METEO
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
WARSZAWA
e-papieros
"Przeszczep płuc albo zgon". Zatrważające dane WHO i apel ekspertów
Polska
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku, skupiony na rozmowie, przejechał po przejściu dla pieszych
WARSZAWA
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
BIZNES
Oskarżony Robert P.
Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Prokuratura chce dożywocia
Aleksandra Arendt-Czekała
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje
Świat
imageTitle
Szykuje się niespodzianka. Takim składem ma zagrać Polska
EUROSPORT
Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy
Samochód rozerwany na strzępy. Nie żyje sześć osób
Świat
imageTitle
Kuriozum po meczu. Kibice przyczynili się do zwolnienia kierowcy autobusu
EUROSPORT
Caffe Greco przy via Condotti w Rzymie
Eksmisja legendarnej "Caffe Greco". Gościli w niej Mickiewicz, Słowacki czy Sienkiewicz
Kultura i styl
imageTitle
Buńczuczni rywale Polaków. "Przyjechaliśmy tu, by wygrać"
EUROSPORT
Emmanuel Macron
"W ciągu 48 godzin". Komunikat Pałacu Elizejskiego
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Porozumienie, atak na festiwalu, powrót Polaków
Warto wiedzieć
Helikopter transportujący izraelskich zakładników
Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica