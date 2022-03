Antony Blinken: Rosja może przygotowywać scenę do użycia broni chemicznej

Trwa 22. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Antony Blinken, sekretarz stanu USA, powiedział, że "celowe ataki na cywilów są zbrodnią wojenną". Dodał, że nie widzi "żadnych znaczących starań Rosji, by zakończyć tę wojnę na drodze dyplomacji, wręcz przeciwnie". - Uważamy, że Moskwa może teraz przygotowywać scenę do użycia broni chemicznej i następnie obwinić Ukrainę o skorzystanie z tej broni - przekazał.

Blinken: Rosja może przygotowywać scenę do użycia broni chemicznej

- Uważamy, że Moskwa może teraz przygotowywać scenę do użycia broni chemicznej i następnie obwinić Ukrainę o skorzystanie z tej broni, w ten sposób tworząc fałszywą narrację ludobójstwa, co uzasadniałoby użycie przez Rosję sił wojskowych. To taktyka, którą oni stosowali - mówił.

Blinken: nie widzę żadnych znaczących starań Rosji, by zakończyć tę wojnę na drodze dyplomacji, wręcz przeciwnie

- Podziwiamy Ukrainę, że jest w stanie zasiąść do stołu negocjacyjnego, nawet będąc pod ostrzałem każdej minuty, każdego dnia. Jednocześnie nie widziałem żadnych znaczących wysiłków Rosji, by zakończyć wojnę na drodze dyplomacji - mówił dalej Blinken.

- Prezydent Putin kpi z sankcji, używając ostatnich publicznych tyrad do naśmiewania się z Rosjan jako uzależnionych od foie gras i ostryg. Tymczasem on sam siedzi w swoich pałacach, gromadząc miliardy zabrane Rosjanom, podczas gdy oni stoją w długich kolejkach po gotówkę, sklepy się zamykają, a rubel traci swoją wartość - powiedział dyplomata.

Blinken: jesteśmy zaniepokojeni, że Chiny rozważają pomoc Rosji

- Prezydent Biden będzie rozmawiał jutro z prezydentem Xi i jasno wyłoży mu, że Chiny poniosą odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podjęte, by wspierać rosyjską agresję - powiedział Blinken. Jak dodał, Chiny mają szczególną odpowiedzialność, by użyć swoich wpływów i przekonać Rosję do zatrzymania wojny, ale wszystko wskazuje na to, że "idą w przeciwnym kierunku".