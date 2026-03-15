Kwestionują "stan" nowego przywódcy Iranu

Pierwsze oświadczenie najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego

Ali Asghar Hidżazi, zastępca szefa sztabu zabitego w pierwszym dniu wojny ajatollaha Alego Chameneiego i Alireza Arafi, członek potężnej Rady Strażników Konstytucji i Tymczasowej Rady Przywódczej, należą do duchownych, którzy wprost wyrazili obawy dotyczące stanu zdrowia i zdolności przywódczych Modżtaby Chameneiego - poinformowały źródła Iran International.

Duchowni skupili wokół siebie zwolenników, którzy chcą, aby władza ponownie trafiła w ręce trzyosobowej Tymczasowej Rady Przywódczej. Zgodnie z irańską konstytucją przejęła ona rządy w czasie między śmiercią jednego a wyborem kolejnego najwyższego przywódcy.

Hidżazi i Arafi nie tylko chcą rządów Rady, ale również odsunięcia od władzy członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), którzy w czasie trwającej wojny przejęli pełną kontrolę nad państwem.

Podziały na najwyższych szczeblach władzy pogłębiły się szczególnie po wyborze syna Alego Chameneiego, co wśród wielu irańskich duchownych wzbudziło obawy, że kraj poszedł w kierunku rządów dynastycznych, w pełni podporządkowanych i kontrolowanych przez IRGC, który w wojennym chaosie stał się najbardziej spójną i zdyscyplinowaną instytucją Iranu.

OGLĄDAJ: "Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa Zobacz cały materiał

Opracował Michał Malinowski