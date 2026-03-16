Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"

W poniedziałek izraelskie wojsko poinformowało na platformie X, że "żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony".
"Działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela" - napisano.
Ofensywa Izraela na Liban
Portal Times of Israel podał, że operacja lądowa poprzedzona została rajdami w sobotę wieczorem na wschodni sektor południowego Libanu, podczas których żołnierze natknęli się na kilku bojowników Hezbollahu i ich "zlikwidowali".
Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie w związku z tym, że siedzibę w tym kraju ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób.
