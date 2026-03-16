Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"

Wystrzał rakiet nad południowym Libanem widoczny z przygranicznego miasta Mardż Ujun Źródło: Reuters

W poniedziałek izraelskie wojsko poinformowało na platformie X, że "żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony".

"Działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela" - napisano.

⭕️ IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area.



This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which… — Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2026 Rozwiń

Ofensywa Izraela na Liban

Portal Times of Israel podał, że operacja lądowa poprzedzona została rajdami w sobotę wieczorem na wschodni sektor południowego Libanu, podczas których żołnierze natknęli się na kilku bojowników Hezbollahu i ich "zlikwidowali".

Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie w związku z tym, że siedzibę w tym kraju ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób.

Opracowała Kamila Grenczyn /lulu