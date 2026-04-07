Świat

Iran odpowiada Trumpowi

Donald Trump
Trump: cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro
Źródło: Reuters
Bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii - twierdzi rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych. Donald Trump groził wcześniej, że Iran "może być zniszczony w jedną noc". Tymczasem w regionie wciąż dochodzi do ataków - ostrzeliwany jest zarówno Iran, jak i inne państwa Zatoki Perskiej.

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii" - oświadczył rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych, cytowany przez państwowe radio i telewizję.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę. We wtorek wieczorem upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla władz w Teheranie.

Trump: cały Iran może być zniszczony w jedną noc
Trump: cały Iran może być zniszczony w jedną noc

Arabia Saudyjska przechwyciła pociski balistyczne

Teheran przeprowadza ataki na Izrael i państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie instalacje wojskowe. Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało we wtorek o przechwyceniu i zniszczeniu siedmiu pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku jej wschodniego regionu, których odłamki spadły w pobliżu obiektów energetycznych. Ministerstwo poinformowało, że trwają prace nad oceną ewentualnych szkód, ale nie sprecyzowało, kto wystrzelił pociski.

Arabia Saudyjska padła ofiarą setek irańskich pocisków i dronów od początku wojny USA i Izraela z Iranem, z których większość została przechwycona - twierdzą władze.

Izrael zniszczył dziesiątki samolotów i śmigłowców

Wciąż atakowany jest też Iran. Izraelskie siły zbrojne (IDF) poinformowały poniedziałek, że podczas nocnych ataków na trzy lotniska w okolicach Teheranu zniszczyły dziesiątki irańskich samolotów wojskowych i śmigłowców.

CNN: Trump nie zgodził się na propozycję mediatorów

Według oświadczenia zamieszczonego na platformie X, dziesiątki myśliwców izraelskich sił powietrznych uderzyły w nocy w irańskie samoloty i śmigłowce, a także w infrastrukturę, "wykorzystywaną przez siły zbrojne reżimu do celów wojskowych" na lotnisku Mehrabad w Teheranie oraz na dwóch mniejszych lądowiskach w pobliżu irańskiej stolicy.

Jak wyjaśniono, celem nalotów było zadanie ciosu irańskim siłom powietrznym oraz siłom powietrznym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Podkreślono, że "przeprowadzone ataki jeszcze bardziej pogłębiły straty w potencjale powietrznym irańskiego reżimu".

Wcześniej wojsko informowało, że zbombardowało pasy startowe i wieże kontrolne na lotniskach, a także fabrykę należącą do wchodzących w składa Korpusu Sił Kuds, w której produkowano drony.

Zaatakowany kompleks petrochemiczny

W Iranie zaatakowany został też kompleks petrochemiczny w Marwdaszt w prowincji Fars, na południu kraju - poinformowały irańskie media.

Państwowe agencje prasowe Iranu, Fars i Tasnim, przekazały, że poniedziałkowy atak na kompleks w Marwdaszt, liczącym ponad 100 tysięcy mieszkańców, wywołał rozległy pożar. Według tych doniesień ogień udało się już opanować. Podkreślono, że pożar i sam ostrzał nie pociągnęły za sobą ofiar w ludziach ani poważniejszych zniszczeń.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

