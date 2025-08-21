Matteo Salvini jest liderem prawicowej Ligi Źródło: Reuters Archive

Wicepremier Włoch Matteo Salvini poproszony przez dziennikarzy o komentarz do propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by wysłać europejskie wojska na Ukrainę, odparł: - W Mediolanie powiedziałoby się: czep się tramwaju.

- Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę - dodał lider prawicowej Ligi, którego wypowiedź wyemitowały w środę włoskie media.

- Myślę, że Trumpowi w jego stylu, który może czasem wydawać się szorstki i nietypowy, udaje się zrobić to, czego inni nie potrafili: posadzić przy stole Putina i Zełenskiego, co nie wydarzyło się od lat - stwierdził wicepremier.

Salvini: nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju

Salvini wyraził opinię, że koncepcje "europejskich wojsk, dozbrojenia Europy i wspólnego zadłużenia, by zakupić pociski", oraz inne podobne, jak to określił, "macronaty" nie wejdą w życie.

- Nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju. Niech podżegacze wojenni i podkładacze bomb milczą, przynajmniej w sierpniu - stwierdził Matteo Salvini. - Nasi synowie nie pojadą walczyć na Ukrainę, to pewne - oznajmił.

Wicepremier odniósł się też do możliwości organizacji trójstronnego spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy w Budapeszcie. "W domu złego Orbana, suwerenisty Orbana, sojusznika Salviniego i Le Pen" - podkreślił, nawiązując z sarkazmem do krytyki pod adresem premiera Węgier.

To kolejna kontrowersyjna wypowiedź Salviniego na temat prezydenta Francji. W marcu tego roku ambasador Włoch w Paryżu była na rozmowie w tamtejszym MSZ po tym, gdy lider Ligi nazwał Macrona "szaleńcem".

