Świat

Salvini atakuje Macrona. "Jedź sobie na Ukrainę"

Emmanuel Macron
Matteo Salvini jest liderem prawicowej Ligi
Źródło: Reuters Archive
W Mediolanie powiedziałoby się: czep się tramwaju – powiedział wicepremier Włoch Matteo Salvini zapytany o propozycje prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sprawie Ukrainy. Ocenił, że koncepcje "europejskich wojsk, dozbrojenia Europy" oraz inne "macronaty" nie wejdą w życie.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini poproszony przez dziennikarzy o komentarz do propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by wysłać europejskie wojska na Ukrainę, odparł: - W Mediolanie powiedziałoby się: czep się tramwaju.

- Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę - dodał lider prawicowej Ligi, którego wypowiedź wyemitowały w środę włoskie media.

Matteo Salvini
Matteo Salvini
Źródło: PAP/EPA

- Myślę, że Trumpowi w jego stylu, który może czasem wydawać się szorstki i nietypowy, udaje się zrobić to, czego inni nie potrafili: posadzić przy stole Putina i Zełenskiego, co nie wydarzyło się od lat - stwierdził wicepremier.

Salvini: nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju

Salvini wyraził opinię, że koncepcje "europejskich wojsk, dozbrojenia Europy i wspólnego zadłużenia, by zakupić pociski", oraz inne podobne, jak to określił, "macronaty" nie wejdą w życie.

- Nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju. Niech podżegacze wojenni i podkładacze bomb milczą, przynajmniej w sierpniu - stwierdził Matteo Salvini. - Nasi synowie nie pojadą walczyć na Ukrainę, to pewne - oznajmił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent Francji Emmanuel Macron
"W Paryżu jest szaleniec". Są konsekwencje
Matteo Salvini w koszulce popierającej Putina
"Nie przyjął jej, chciałby zapomnieć". Prezydent miasta o koszulce z Putinem dla włoskiego polityka
Polska
Matteo Salvini w koszulce popierającej Putina
Czarne chmury nad Salvinim, w cieniu powiązania z Putinem

Wicepremier odniósł się też do możliwości organizacji trójstronnego spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy w Budapeszcie. "W domu złego Orbana, suwerenisty Orbana, sojusznika Salviniego i Le Pen" - podkreślił, nawiązując z sarkazmem do krytyki pod adresem premiera Węgier.

To kolejna kontrowersyjna wypowiedź Salviniego na temat prezydenta Francji. W marcu tego roku ambasador Włoch w Paryżu była na rozmowie w tamtejszym MSZ po tym, gdy lider Ligi nazwał Macrona "szaleńcem".

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

Matteo SalviniEmmanuel MacronFrancjaWłochyWojna w Ukrainie
