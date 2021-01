Setki oskarżonych, blisko tysiąc świadków. Rusza największy taki proces od dekad

We włoskiej Kalabrii rusza proces osób podejrzanych o członkostwo i współpracę z najpotężniejszą grupą przestępczą w kraju, kalabryjską mafią 'Ndrangheta. W ciągu dwóch lat przed sądem stanie 355 oskarżonych, a zeznawać będzie blisko tysiąc świadków. Proces będzie się odbywał w przygotowanym specjalnie do tego celu budynku. Według mediów jest to największe tego typu przedsięwzięcie we Włoszech od dziesięcioleci.