Polscy policjanci patrolują Wenecję

Kluczowe fakty: Policjantów znad Wisły spotkamy przede wszystkim w miejscach popularnych wśród turystów.

Policja poinformowała o polskich patrolach, apelując do turystów o bezpieczne zwiedzanie.

Polscy policjanci pomagali już w tym roku miejscowym służbom także w stolicy Włoch.

Lokalne media z Wenecji informując o wspólnych patrolach zaznaczyły, że polscy policjanci obecni są przede wszystkim w miejscach masowo uczęszczanych przez turystów. To między innymi stacja kolejowa, parking na Piazzale Roma, rejon kas i przystanków tramwajów wodnych, Plac świętego Marka i most Rialto.

Polscy policjanci w Wenecji

Polscy funkcjonariusze - obaj mówiący biegle po włosku - udzielają pomocy turystom i wspierają karabinierów w podejmowanych przez nich działaniach.

Wspólne patrole to rezultat porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Włoch - wyjaśniła polska policja w komunikacie. W patrolach, jak wskazano, są sierżanci z garnizonów podkarpackiego i mazowieckiego.

Plac Świętego Marka w Wenecji Źródło: Shutterstock

Apel do turystów w Wenecji

Polska policja zaapelowała jednocześnie do turystów. "Korzystając z uroków Wenecji oraz jej okolic nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa i poszanowania praw lokalnych. Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznej chwili podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom".

Polscy policjanci byli już także w Rzymie na przełomie lipca i sierpnia, w dniach Jubileuszu Młodzieży, w którym uczestniczyło około 20 tysięcy pielgrzymów z Polski. Zimą, również na mocy porozumienia o współpracy, policjanci uczestniczą także w patrolach w popularnych ośrodkach narciarskich w Dolomitach.