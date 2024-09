Podczas transmisji na żywo przyznał się do zabójstwa matki

50-letni Włoch Lorenzo Carbone przyznał się do zabójstwa własnej matki w programie transmitowanym na żywo. Jak relacjonują miejscowe media, dziennikarz, który rozmawiał z mężczyzną, natychmiast wezwał na miejsce policję. 50-latek trafił już do aresztu.

W poniedziałek przed domem 50-latka pojawiła się ekipa programu telewizyjnego "Pomeriggio 5". Dziennikarz Fabio Giuffrida w pewnym momencie zauważył, jak do wejścia budynku zbliża się mężczyzna podobny do poszukiwanego 50-latka. - Pocił się, był zdezorientowany - relacjonował później Giuffrida, cytowany przez media. Jak się okazało, był to Carbone. Zapytany przez dziennikarza, kim jest, odpowiedział: "To ja".