Emanueli nie ma już 43 lata, ciała też nie ma. Odkryli tunel pod willą mafioza

Wanda Woźniak
Wanda Woźniak
Emanuela zaginęła 22 czerwca 1983 roku
Emanuela zaginęła 22 czerwca 1983 roku
W tej historii jest wszystko, co działa na wyobraźnię: anonimowe telefony, otwieranie grobowców, osiem apeli papieża i 43 lata poszukiwań, które nie przyniosły rezultatów. Nie ma jednak ciała, nie ma procesu, wyroku ani jednej oficjalnej wersji na temat tego, co wydarzyło się z Emanuelą Orlandi, 15-letnią córką pracownika Watykanu, która zaginęła w 1983 roku. Czy tunel ukryty pod willą mafioza, do którego weszli właśnie rzymscy strażacy, pomoże rodzinie w końcu dotrzeć do prawdy?Artykuł dostępny w subskrypcji

To nie były czasy, w których każdy chodnik w centrum Rzymu śledziłyby kamery monitoringu miejskiego. Nie było GPS ani smartfonów.

Emanuela Orlandi miała wtedy 15 lat. Jej tata, Ercole, był świeckim pracownikiem Prefektury Watykańskiej - wraz z żoną Marią i piątką dzieci żyli w Watykanie, w niewielkim mieszkaniu, tuż obok apartamentów papieskich. "Normalny" dom, z jednym wyjątkiem: miejskie bramy zamykały się każdego dnia o północy.

Rodzina miała zwyczaj zasiadania do wspólnego stołu codziennie o dwudziestej. 22 czerwca 1983 r. wypadł w środę. Kiedy w tamten upalny wieczór Emanuela nie zjawiła się na kolacji, wszyscy przeczuwali, że wydarzyło się coś złego.

Poszukiwania Emanueli Orlandi (dziś miałaby 58 lat) to motyw przewijający się w życiu Włochów; zagadka, z którą dorastali. "Jestem jej rówieśniczką, śledzę sprawę od samego początku",

Pamiętam pierwsze plakaty po zaginięciu. Ściskam całą rodzinę bardzo mocno i liczę na to, że prawda w końcu wyjdzie na jaw

- piszą internauci.

Każda nowość w sprawie elektryzuje kraj. "Za każdym razem, kiedy ktoś odnajdzie w Rzymie jakieś kości, mówi się o Emanueli Orlandi" - powtarza jej brat Pietro w programach telewizyjnych, w których regularnie występuje.

To on od 1983 roku nie odpuszcza, prowadzi własne śledztwo, rozmawia z mediami, reprezentuje w nich rodzinę. Słynną środę, która była pierwszym dniem rodzinnego koszmaru, opisywał już tysiące razy. Mówił o niej ludziom na wiecach, które organizuje w każde urodziny siostry, reporterom, prezenterom, uczniom włoskich szkół, do których jeździ na zaproszenia dyrektorów.

Pietro Orlandi w programie telewizji RAI poświęconym jego zaginionej siostrze
Pietro Orlandi w programie telewizji RAI poświęconym jego zaginionej siostrze
Pietro cieszy się, bo właśnie tę środę chce teraz, dzięki zeznaniom świadków, zrekonstruować parlamentarna komisja powołana w 2023 r. do zbadania sprawy zaginięcia "dziewczyny z Watykanu". Jej członkowie pytają wezwanych o najdrobniejsze szczegóły. Zauważyli sporo sprzeczności w zeznaniach Rzymianki, która miała widzieć Emanuelę jako ostatnia, dlatego umieścili kobietę na liście osób podejrzanych. O tym więcej za chwilę.

19 lutego śledzący sprawę zaginięcia Emanueli na moment wstrzymali oddech. "Strażacy sfilmowali tajemniczy tunel" - ogłosił dziennik "Corriere della Sera". "Znaleźli wejście do podziemi pod willą bankiera mafii" - podała agencja prasowa ANSA.

Czy teren posiadłości, jaką rzymski przestępca kupił w 1983 roku od duchownych, skrywa brakujący element układanki?

Telefony, anonimy

W dzień zaginięcia ostatni kontakt z rodziną Emanuela miała około godziny 18. Zadzwoniła z budki telefonicznej na domowy numer. Odebrała jej starsza siostra Federica.

Wanda Woźniak
Wanda Woźniak
Dziennikarka tvn24.pl
