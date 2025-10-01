Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło

Sabaudia we włoskim regionie Lacjum Źródło: Google Earth

We wraku znaleziono ciała pilota wojskowego z eskadry w Latinie oraz 19-latka, który przechodził szkolenie. Przyczyna wypadku nie jest znana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Kondolencje od Władysława Kosiniaka-Kamysza

Śmierć naszych sojuszników jest stratą dla naszej społeczności. Składam najszczersze kondolencje włoskiemu lotnictwo wojskowemu i rodzinom dwóch pilotów, którzy oddali swe życie na służbie - napisał na X szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

The deaths of our allies are a loss to our community. @GuidoCrosetto, I extend my deepest condolences to @ItalianAirForce 🇮🇹 and the families of the two pilots who gave their lives in duty.



Our thoughts and prayers are with their families. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2025

