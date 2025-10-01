Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło

We wraku znaleziono ciała pilota wojskowego z eskadry w Latinie oraz 19-latka, który przechodził szkolenie. Przyczyna wypadku nie jest znana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
Kondolencje od Władysława Kosiniaka-Kamysza
Śmierć naszych sojuszników jest stratą dla naszej społeczności. Składam najszczersze kondolencje włoskiemu lotnictwo wojskowemu i rodzinom dwóch pilotów, którzy oddali swe życie na służbie - napisał na X szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Autorka/Autor: mjz/ads
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Gianluca Vannicelli / Zuma Press / Forum