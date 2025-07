Amerykański niszczyciel "przechwycony" przez irańskie siły. Opublikowano nagranie

Władze Iranu: nasz śmigłowiec zmusił amerykański okręt wojenny do zmiany kursu Źródło: Reuters

Według irańskiej marynarki wojennej, gdy amerykański okręt wpływał w środę rano na wody kontrolowane przez Iran, ta wysłała śmigłowiec szturmowy, który przeleciał nad amerykańskim niszczycielem i wysłał mu przez radio ostrzeżenia, aby trzymał się z dala od irańskich wód. USS Fitzgerald w odpowiedzi nakazał śmigłowcowi, aby się natychmiast oddalił, grożąc zestrzelaniem.

Według PressTv, po wielokrotnych ostrzeżeniach USS Fitzgerald ostatecznie zmienił kurs i odpłynął na południe wzdłuż wybrzeża Omanu, co stacja opisała jako "przechwycenie przez irańskie siły amerykańskiego okrętu i zmuszenie go do zmiany kursu".

Irańsko-amerykańskie incydenty na Morzu Arabskim

Irańskie okręty i samoloty od lat śledzą i często prowokują amerykańskie jednostki znajdujące się w Zatoce Omańskiej oraz Zatoce Perskiej. Stany Zjednoczone publikowały nagrania pokazujące irańskie motorówki przepływające tuż przed amerykańskimi okrętami. W 2019 roku Iran zestrzelił amerykańskiego drona RQ-4A Global Hawk w pobliżu Cieśniny Ormuz, uznając, że naruszył irańską przestrzeń powietrzną.

Do najnowszego incydentu doszło po zakończonej przed kilkoma tygodniami 12-dniowej wojnie między Iranem a Izraelem i amerykańskich atakach na irańskie obiekty nuklearne oraz zawieszeniu przez Waszyngton rozmów z Teheranem na temat przyszłości irańskiego programu nuklearnego.