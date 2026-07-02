Świat Putin zwołał naradę. Chodzi o obwód królewiecki

Defilada bez sprzętu, siedem minut wystąpienia. Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji Źródło wideo: Rafał Jutrznia/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Według komunikatu opublikowanego na stronie Kremla, podczas narady "omówiono kwestie społeczno-gospodarczego rozwoju" obwodu królewieckiego. Jak opisał m.in. białoruski niezależny portal Nexta, na stole podczas posiedzenia leżały czerwone teczki z oznaczeniem "ściśle tajne".

W naradzie uczestniczyli m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu, minister obrony Andriej Biełousow, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, szef służb specjalnych (FSB) Aleksandr Bortnikow, szef wywiadu (SWR) Siergiej Naryszkin i gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych.

Narady Komitetu Bezpieczeństwa - jak wynika ze zdjęć publikowanych przez Kreml - zazwyczaj mają formułę wideokonferencji, a tym razem zorganizowano je stacjonarnie na Kremlu.

Obwód królewiecki

Obwód królewiecki znajduje się przy tzw. Przesmyku Suwalskim, czyli wąskim pasie terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, łączący Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Jednocześnie oddziela on obwód królewiecki od Białorusi.

Przesmyk suwalski Źródło zdjęcia: PAP

Obwód królewiecki jest postrzegany jako jedno z prawdopodobnych miejsc konfrontacji w przypadku konfliktu zbrojnego między Rosją a krajami NATO. Jednym ze scenariuszy przeprowadzonych zimą rosyjskich gier wojennych było właśnie wykorzystanie sił stacjonujących w obwodzie królewieckim do zajęcia przyczółka na Litwie.

Sam Putin pod koniec maja podkreślał, że Rosja dysponuje środkami pozwalającymi zniszczyć każdego, kto spróbuje zaatakować rosyjską enklawę. Jak mówił, będzie bronił Królewca "wszelkimi niezbędnymi środkami".

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