Ograniczenie liczby osób na pogrzebach - do pięćdziesięciu osób - to tylko jedno z obostrzeń, które ma pomóc rwandyjskim służbom walczyć z wirusem Marburg. Groźny patogen, należący do tej samej rodziny, co wirus Ebola, odznacza się wysoką śmiertelnością, sięgającą nawe 88 proc. - informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Władze zalecają "unikać bliskiego kontaktu" z osobami, które wykazują symptomy towarzyszące zarażeniu - jak gorączka, bóle głowy i mięśni, wymioty i biegunki. Zakazane zostaną odwiedziny w szpitalach - według wytycznych na następne 14 dni. Pacjentami będzie się zajmował jeden opiekun. Już w sobotę, kiedy to informowano o sześciu ofiarach śmiertelnych wirusa, minister zdrowia Rwandy podał, że większość z nich to pracownicy służby zdrowia. Obecnie ministerstwo mówi o 8 przypadkach śmiertelnych, a władze sanitarne monitorują stan około 300 osób.