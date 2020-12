William i Kate chłodno przyjęci w Szkocji i Walii. "Wolałbym, by nikt nie składał niepotrzebnych wizyt"

Podczas zakończonej we wtorek podróży William i Kate odwiedzili kolejno stolicę Szkocji - Edynburg, Berwick-upon-Tweed, Batley i Manchester w Anglii, stolicę Walii - Cardiff, zaś na koniec przyjechali do leżącego pod Londynem zamku w Windsorze. W trakcie podróży spotykali się z ratownikami medycznymi, wolontariuszami, którzy prowadzili rozmowy z seniorami, aby ci nie czuli się osamotnieni, wolontariuszami z banków żywności, uczniami szkoły podstawowej i studentami.

"Niektórzy przyjmą taką wizytę z zadowoleniem, inni uznają ją za zakłócenie"

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek minister zdrowia w rządzie Walii Vaughan Gething, który oświadczył wręcz, że "wolałby, by nikt nie składał niepotrzebnych wizyt". - Niektórzy przyjmą taką wizytę z zadowoleniem, inni uznają ją za zakłócenie. Ja nie jestem szczególnie zainteresowany. Najbardziej interesuje mnie, jak przekonywać ludzi, by postępowali prawidłowo, dbali o siebie i o innych. Nie jestem tu po to, by być komentatorem królewskich wizyt. Jest od tego mnóstwo ludzi, a jestem ministrem zdrowia w środku nieskończonej pandemii - powiedział.