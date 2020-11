Książę Karol skończył 72 lata. Armaty nie wystrzeliły

W bardzo ograniczonej formie, bez publicznych obchodów - nawet bez tradycyjnego salutu armatniego - 72. urodziny obchodził w sobotę brytyjski następca tronu, książę Karol. Jest on najdłużej czekającym na objęcie władzy następcą tronu w dziejach brytyjskiej monarchii.

W tej sytuacji publiczne obchody urodzin Karola sprowadziły się do okolicznościowych zdjęć i życzeń w mediach społecznościowych. Na twitterowym profilu księcia i jego żony, księżnej Camilli zamieszczono zdjęcie jubilata w szkockim kilcie wraz z podziękowaniami za życzenia, zaś na profilach rodziny królewskiej - archiwalną fotografię królowej Elżbiety II trzymającej na rękach małego Karola oraz współczesną, przestawiającą ich oboje.

Najdłużej czekający na objęcie władzy następca tronu w dziejach brytyjskiej monarchii

Mijający rok był dość burzliwy w życiu księcia Karola. W styczniu jego młodszy syn Harry i jego amerykańska żona księżna Meghan niespodziewanie ogłosili rezygnację z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, a następnie przeprowadzili się do Kalifornii. W marcu natomiast Karol zakaził się koronawirusem, choć w jego przypadku przebieg choroby był łagodny i do powrotu do zdrowia wystarczyła 14-dniowa izolacja.