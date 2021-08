Brytyjski dowódca apeluje o cierpliwość wobec talibów. "Musimy trzymać nerwy na wodzy i dać im przestrzeń do stworzenia rządu"

- Musimy być cierpliwi, trzymać nerwy na wodzy i dać im przestrzeń do stworzenia rządu, pokazania swoich kompetencji. Może się okazać, że obecny Taliban jest inny niż ten, który ludzie pamiętają z lat 90. - powiedział Nick Carter w środowej wywiadzie dla BBC. - Możemy równie dobrze odkryć, jeśli damy im na to przestrzeń, że ten Taliban jest oczywiście bardziej rozsądny, ale o czym absolutnie musimy pamiętać, to fakt, że nie są oni jednorodną organizacją - to grupa odmiennych postaci plemiennych, które pochodzą z całego wiejskiego Afganistanu - dodał.