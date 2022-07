Wpadka na antenie. Śledzący rządowy kryzys w Wielkiej Brytanii zobaczyli prezentera BBC z nogami na biurku

Prezenter telewizji BBC Tim Willcox był wyraźnie zaskoczony tym, że telewizyjna transmisja przeniosła się z londyńskich ulic do studnia. Nieświadomy niczego dziennikarz siedział właśnie z nogami wyciągniętymi na biurku i przeglądał wiadomości w telefonie.

Wpadki zdarzają się nawet najlepszym. Tym razem do niecodziennej sytuacji doszło w studiu brytyjskiej telewizji BBC. Podczas gdy dziennikarz Ros Atkins relacjonował na żywo wydarzenia z Downing Street, transmisja przeniosła się nagle do telewizyjnego studia, co ewidentnie zaskoczyło prowadzącego program 59-letniego Tima Willcoxa. Znany i doświadczony dziennikarz został przyłapany, gdy siedział z nogami wyciągniętymi na biurku i przeglądał wiadomości w swoim telefonie komórkowym. Zmienił pozycję po chwili, gdy tylko zorientował się, że jest na wizji, na sytuację błyskawicznie zareagował też realizator programu, a transmisja ponownie przeniosła się na londyńską ulicę. Zdarzenie nie umknęło jednak uwadze użytkowników portali społecznościowych.