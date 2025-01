Odsetek Brytyjczyków, którzy uważają, że wyjście z Unii Europejskiej to właściwa decyzja, jest najniższy od czasu referendum z 2016 roku. Obecnie uważa tak tylko trzech na dziesięciu pytanych. Zaledwie 11 procent twierdzi, że brexit był sukcesem, a aż 67 procent, że doprowadził do wzrostu kosztów życia.

31 stycznia mija pięć lat, odkąd Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Z nowego sondażu pracowni YouGov, przeprowadzonego w dniach 20-21 stycznia, wynika, że obecnie tylko 30 proc. Brytyjczyków uważa, że brexit był właściwą decyzją . Przeciwnego zdania jest 55 proc. pytanych. Jest to najniższy odsetek odpowiedzi "za" brexitem od czasu referendum z 2016 roku. W styczniu 2020 roku 40 proc. ankietowanych uważało, że brexit jest dobrą decyzją, podczas gdy 47 proc. uważało to za złą decyzję.

Co Brytyjczycy sądzą o brexicie

Jednocześnie nawet osoby, które głosowały za opuszczeniem Wspólnoty twierdzą, że sprawy poszły w złym kierunku. 32 proc. z nich określa brexit niepowodzeniem, a 22 proc. - sukcesem. Jednak nadal większość z nich (66 proc.) uważa, że była to właściwa decyzja, a tylko 18 proc., że był to błąd. Z kolei w przypadku osób, które głosowały za pozostaniem w Unii, 87 proc. uważa, że okazało się to niepowodzeniem, a 3 proc., że sukcesem. 88 proc. wskazuje, że była to zła decyzja, a 7 proc., że była dobra.