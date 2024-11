Na piątek 29 listopada zaplanowano pierwsze głosowanie w sprawie projektu ustawy zapewniającej dostęp do wspomaganego umierania (assisted dying - red.) w Anglii i Walii. Wnioskodawczynią jest Kim Leadbeater, parlamentarzystka z ramienia Partii Pracy. Wykorzystywany w treści projektu termin "wspomagane umieranie" odnosi się do sytuacji, gdy pacjent otrzymuje od lekarza pomoc w zakończeniu swojego życia. W odróżnieniu od eutanazji to jednak pacjent, a nie lekarz, jest osobą, która bezpośrednio przyczynia się do śmierci. Pomoc obejmuje w tym przypadku zapewnienie dostępu do środków, których przyjęcie doprowadzi do zgonu – opisuje BBC.