Królowa Elżbieta za kierownicą samochodu

Dwa tygodnie odpoczynku

20 października Elżbieta II spędziła noc w szpitalu. W związku z problemami zdrowotnymi została zmuszona do odwołania części planowanych spotkań. Pałac nie ujawnił, co dolegało królowej, ale zaznaczył, że nie ma to związku z COVID-19. Prasa na Wyspach zwracała uwagę, że był to pierwszy raz od lat, gdy monarchini musiała być hospitalizowana.