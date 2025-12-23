Greta Thunberg zatrzymana. Miała naruszyć ustawę o terroryzmie

Greta Thunberg aresztowana po proteście przed Elbit Systems Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W lipcu rząd w Londynie zakazał działalności Palestine Action. Stwierdził, że jej działania wypełniają znamiona organizacji terrorystycznej po tym, jak aktywiści włamali się do bazy brytyjskich sił powietrznych.

Kilkoro członków tej organizacji przebywa w areszcie i czeka na procesy w związku z oskarżeniami o włamania z użyciem przemocy i uszkodzenia mienia. W listopadzie rozpoczęli oni strajk głodowy.

Grupa protestacyjna Prisoners for Palestine opublikowała nagranie protestu z udziałem Thunberg.

Greta Thunberg została aresztowana we wtorek w centrum Londynu po dołączeniu do niewielkiej demonstracji przed siedzibą firmy ubezpieczeniowej. Była to akcja poparcia dla uczestników strajku głodowego z propalestyńskiej grupy Palestine Action. Służby poinformowały, że kobieta naruszyła artykuł 13 ustawy o terroryzmie z 2000 r.

Akcja poparcia dla strajkujących członków Palestine Action

Grupa protestacyjna Prisoners for Palestine przekazała, że Thunberg zatrzymano za trzymanie transporentu popierającego zakazaną organizację.

Na nagraniu wideo udostępnionym przez organizację widać szwedzką aktywistkę trzymającą kartkę z napisem "Popieram więźniów z Palestine Action. Sprzeciwiam się ludobójstwu" podczas demonstracji przed biurem Aspen Insurance w centrum Londynu.

Zdaniem protestujących ta firma ubezpieczeniowa świadczy usługi powiązanemu z Izraelem koncernowi zbrojeniowemu Elbit Systems.

Zatrzymana 22-latka zwolniona za kaucją

Londyńska policja podała na X, że dwoje aktywistów oblało czerwoną farbą fasadę budynku, a także dokonało zniszczeń za pomocą ciężkich narzędzi. Te osoby zostały zatrzymane. Mundurowi potwierdzili również zatrzymanie "22-letniej kobiety, która zjawiła się później, trzymającej transparent wspierający organizację zabronioną (w tym przypadku Palestine Action)". Jak przekazano w komunikacie, została ona zwolniona za kaucją.

Policja nie podała jej danych osobowych.

“A little while later, a 22-year-old woman also attended the scene. She has been arrested for displaying an item (in this case a placard) in support of a proscribed organisation (in this case Palestine Action) contrary to Section 13 of the Terrorism Act 2000.” — City of London Police (@CityPolice) December 23, 2025 Rozwiń

Strajk głodowy członków Palestine Action

Grupa siedmiu członków Palestine Action przebywa w areszcie tymczasowym i od 2 listopada rozpoczęła tam strajk głodowy. W ostatnich dniach trzy osoby zakończyły głodówkę z powodu pogorszenia się ich stanu zdrowia, cztery pozostałe ją kontynuują.

Wszystkie te osoby czekają na rozpoczęcie procesów w związku z domniemanymi przestępstwami związanymi z grupą Palestine Action, w tym włamań z użyciem przemocy i uszkodzenia mienia. Jak podała BBC, procesy rozpoczną się w 2026 i 2027 r.

Według stacji Sky News osoby prowadzące strajk głodowy domagają się m.in. zaprzestania działalności fabryk zbrojeniowych w Wielkiej Brytanii, dostarczających broń Izraelowi, zniesienia zakazu działania Palestine Action, zaprzestania złego traktowania aresztowanych i natychmiastowego zwolnienia ich za kaucją.

W lipcu rząd zakazał działalności tej propalestyńskiej organizacji na mocy ustawy antyterrorystycznej. Stwierdził, że działania grupy wypełniają znamiona organizacji terrorystycznej po tym, jak aktywiści włamali się do bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Brize Norton w Oxfordshire i uszkodzili dwa samoloty wojskowe. Od tego czasu w Londynie odbywały się liczne demonstracje zwolenników tej organizacji, podczas których dochodziło do masowych zatrzymań.

Jak przekazała BBC, brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości zakwestionowało już doniesienia o złym traktowaniu aresztowanych. Resort nie komentuje publicznie traktowania konkretnych osób.

Thunberg była wśród 470 aktywistów, którzy na przełomie września i października zmierzali do Strefy Gazy 42 jachtami w ramach propalestyńskiej inicjatywy Globalna Flotylla Sumud. Aktywiści zamierzali dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom i, jak mówili, "przełamać izraelską blokadę". Zostali zatrzymani przez izraelskie służby przed dotarciem do celu i deportowani do swoich krajów.

Na pokładzie jednostek wchodzących w skład flotylli znaleźli się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

