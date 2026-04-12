Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

Węgrzy głosują. Są najnowsze dane o frekwencji

|
Kolejka do lokalu wyborczego w Budapeszcie
Wybory na Węgrzech. Kolejka przed lokalem wyborczym i głosowanie
Źródło: TVN24, Reuters
Węgrzy głosują w wyborach parlamentarnych. Przed niektórymi lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki. Według Narodowego Biura Wyborczego, frekwencja na godzinę 15 wyniosła 66 procent w porównaniu do 52,7 procent w 2022 roku. Wydarzenia na Węgrzech relacjonujemy w TVN24 i tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Wybory parlamentarne na Węgrzech rozpoczęły się o godzinie 6 i potrwają do 19.
  • Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.
  • Węgrzy wybierają 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu.
  • Wynik rozstrzygnie się pomiędzy koalicją Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) kierowaną przez premiera Viktora Orbana oraz opozycyjną partią TISZA, której liderem jest Peter Magyar.
  • O godzinie 20 w TVN24 i TVN24+ ruszy program specjalny o wyborach na Węgrzech.
Sortowanie:
16:09

Narodowe Biuro Wyborcze poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 4 968 713 osób. Liczba osób zarejestrowanych w wyborach wynosi 7 527 742. 

W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach - ponad 90 tysięcy wyborców. Również liczba głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord - prawie 224 tysięcy. 

15:59

Węgrzy czekają w kolejce przed lokalem wyborczym w Hadze w Holandii. 

15:48

Grupa Wyszehradzka, czyli format współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier, ma już ponad trzy dekady. Czy ma wciąż znaczenie? 

"Współpraca wyszehradzka jest praktycznie martwa". Co się stało?
Dowiedz się więcej:

"Współpraca wyszehradzka jest praktycznie martwa". Co się stało?

15:46

Jednym z czterech miejsc w Polsce, gdzie w niedzielę obywatele Węgier mogą oddać głos w wyborach, jest krakowski konsulat. 

Tak Węgrzy głosują w Polsce. Ilu się zarejestrowało? Jaka frekwencja?
Dowiedz się więcej:

Tak Węgrzy głosują w Polsce. Ilu się zarejestrowało? Jaka frekwencja?

Kraków
15:29
WAŻNE

Z danych Narodowego Biura Wyborczego wynika, że do godziny 15 zagłosowało 66,01 procent uprawnionych do tego Węgrów. W poprzednich wyborach w 2022 roku frekwencja o godzinie 15 wyniosła 52,75 procent.

15:14

Lider TISZY Peter Magyar zapowiadał pod koniec stycznia, że w przypadku odsunięcia Fideszu od władzy misję kształtowania polityki zagranicznej powierzy Anicie Orban (nie jest spokrewniona z obecnym premierem). Jak mogłaby wyglądać polityka zagraniczna w jej wykonaniu?

"Symbol zmiany". Czy Anita Orban przekieruje Węgry na inny tor?
Dowiedz się więcej:

"Symbol zmiany". Czy Anita Orban przekieruje Węgry na inny tor?

14:48

Przewodniczący misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Węgrzech Eoghan Murphy przekazał, że zespół kilkuset osób będzie obserwować przebieg wyborów parlamentarnych aż do zakończenia procesu wyborczego.

Murphy wytłumaczył, że w niedzielę w wybranych lokalach wyborczych obserwatorzy zbierają bardzo szczegółowe dane, między innymi czy lokale działają zgodnie z prawem i regulaminami, czy wyborcy mogą swobodnie głosować, jak dokładnie wygląda procedura oddania głosu. Podkreślił, że wszystkie zespoły w kraju pracują z tym samym kwestionariuszem. Dodał, że "będziemy obserwować liczenie głosów, również ich tabelaryczne zestawienie".

14:44
WAŻNE

Z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) wynika, że frekwencja na godzinę 13 wyniosła 54,14 procent. W poprzednich wyborach w 2022 roku do godziny 13 zagłosowało 40,01 procent procent uprawnionych.

Wcześniejsze dane wskazywały, że do godziny 11 zagłosowało 37,98 procent uprawnionych. 

"Mnóstwo ludzi głosuje. To oznacza jedno: jeśli chcemy chronić bezpieczeństwo Węgier, żaden patriota nie może zostać w domu! Tylko Fidesz! W górę, ku zwycięstwu!" – napisał Orban na Facebooku, komentując wyborczą frekwencję z godziny 11.

14:41

Przed niektórymi lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki.

Wybory na Węgrzech. Kolejka przed lokalem wyborczym i głosowanie
Źródło: TVN24, Reuters
14:40

Węgierski premier Viktor Orban oraz lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar oddali głos rano w lokalach wyborczych w Budapeszcie.

Oni już zagłosowali
Dowiedz się więcej:

Oni już zagłosowali

14:38

Dzień dobry. Rozpoczynamy w tvn24.pl relację na żywo z wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Głosowanie potrwa do godziny 19. 

OGLĄDAJ: "Protokół panika" i człowiek, z którym Orban może przegrać. "Nie dbam o groźby"
"Protokół panika" i człowiek, z którym Orban może przegrać. "Nie dbam o groźby"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATTILA KOVACS HUNGARY OUT

Udostępnij:
Tagi:
WęgryViktor OrbanPeter Magyar
Justyna Sochacka
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

