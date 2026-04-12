Węgrzy głosują. Są najnowsze dane o frekwencji
- Wybory parlamentarne na Węgrzech rozpoczęły się o godzinie 6 i potrwają do 19.
- Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.
- Węgrzy wybierają 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu.
- Wynik rozstrzygnie się pomiędzy koalicją Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) kierowaną przez premiera Viktora Orbana oraz opozycyjną partią TISZA, której liderem jest Peter Magyar.
Narodowe Biuro Wyborcze poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 4 968 713 osób. Liczba osób zarejestrowanych w wyborach wynosi 7 527 742.
W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach - ponad 90 tysięcy wyborców. Również liczba głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord - prawie 224 tysięcy.
Węgrzy czekają w kolejce przed lokalem wyborczym w Hadze w Holandii.
Jednym z czterech miejsc w Polsce, gdzie w niedzielę obywatele Węgier mogą oddać głos w wyborach, jest krakowski konsulat.
Z danych Narodowego Biura Wyborczego wynika, że do godziny 15 zagłosowało 66,01 procent uprawnionych do tego Węgrów. W poprzednich wyborach w 2022 roku frekwencja o godzinie 15 wyniosła 52,75 procent.
Przewodniczący misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Węgrzech Eoghan Murphy przekazał, że zespół kilkuset osób będzie obserwować przebieg wyborów parlamentarnych aż do zakończenia procesu wyborczego.
Murphy wytłumaczył, że w niedzielę w wybranych lokalach wyborczych obserwatorzy zbierają bardzo szczegółowe dane, między innymi czy lokale działają zgodnie z prawem i regulaminami, czy wyborcy mogą swobodnie głosować, jak dokładnie wygląda procedura oddania głosu. Podkreślił, że wszystkie zespoły w kraju pracują z tym samym kwestionariuszem. Dodał, że "będziemy obserwować liczenie głosów, również ich tabelaryczne zestawienie".
Z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) wynika, że frekwencja na godzinę 13 wyniosła 54,14 procent. W poprzednich wyborach w 2022 roku do godziny 13 zagłosowało 40,01 procent procent uprawnionych.
Wcześniejsze dane wskazywały, że do godziny 11 zagłosowało 37,98 procent uprawnionych.
"Mnóstwo ludzi głosuje. To oznacza jedno: jeśli chcemy chronić bezpieczeństwo Węgier, żaden patriota nie może zostać w domu! Tylko Fidesz! W górę, ku zwycięstwu!" – napisał Orban na Facebooku, komentując wyborczą frekwencję z godziny 11.
Przed niektórymi lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki.
Węgierski premier Viktor Orban oraz lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar oddali głos rano w lokalach wyborczych w Budapeszcie.
