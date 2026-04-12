Świat

Magyar: jesteśmy ostrożnymi optymistami

Magyar
Zakończono głosowanie w wyborach parlamentarnych. Wypowiedź prezydenta Węgier
Źródło: TVN24
Peter Magyar, lider opozycyjnej TISZY, zabrał głos po zamknięciu lokali wyborczych na Węgrzech. - Jesteśmy ostrożnymi optymistami, proszę jednak o cierpliwość - powiedział.

W TVN24 i TVN24+ TRWA PROGRAM SPECJALNY O WYBORACH NA WĘGRZECH

- Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość - wezwał Magyar.

- Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmienimy naszą przyszłość - oświadczył lider Tiszy.

- Zachowajcie spokój, będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne - zaapelował do swich zwolenników lider węgierskiej opozycji. Dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała "tysiące nieprawidłowości".

Pokona Orbana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pokona Orbana?

Marcin Złotkowski

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Według Narodowego Biura Wyborczego, frekwencja na godzinę 18.30 wyniosła 77,8 procent i jest wyższa niż końcowa w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wówczas wyniosła 69,59 procent.

Węgrzy wybierali 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości. Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju miał prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos - wyłącznie na listę ogólnokrajową.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

WęgryPeter MagyarViktor Orban
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wisła coraz bliżej ekstraklasy. Trwa walka o awans i utrzymanie w 1. lidze
Najnowsze
Wieczór wyborczy Tiszy
Są pierwsze cząstkowe wyniki
RELACJA
Wypadek koło Łomianek
Wypadek w Łomiankach. Zginęły dwie osoby
WARSZAWA
Viktor Orban
Co jeśli "Orban przekręci wybory"? Góralczyk: młodzi ludzie wyjdą na ulice
Świat
imageTitle
Fatalny początek zdecydował. Final Four nie dla Polek
EUROSPORT
Bolid na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad ranem. Wiadomo, czym była
METEO
Oświadczenie prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka
Prezydent Węgier o frekwencji. "Mamy rekord, bez wątpienia"
Świat
imageTitle
Gol za golem, niemal bez przerwy. Wspaniałe widowisko w Poznaniu
Najnowsze
imageTitle
Manchester City zaczął trafiać po przerwie. Chelsea bezradna
EUROSPORT
imageTitle
19-letnia Rosjanka mistrzynią turnieju w Linzu
EUROSPORT
Początek wiosny, pogodnie, słonecznie, ciepło
Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień
METEO
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
BIZNES
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Słoneczny spektakl na polskim niebie. Pokazaliście zdjęcia
METEO
imageTitle
Sinner królem Monte Carlo. Podwójny sukces Włocha
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjna zwyciężczyni Paryż - Roubaix. Niezapomniany finisz
EUROSPORT
imageTitle
20-letni Polak zadebiutował w Serie A. Faworyt stracił punkty
EUROSPORT
Przymrozki, mróz
Uwaga, temperatura tej nocy znów mocno spadnie
METEO
imageTitle
Mbappe nieobecny na treningu. Pokazał twarz po założeniu szwów
EUROSPORT
imageTitle
Utytułowany siatkarz żegna się z reprezentacją Polski
EUROSPORT
Władimir Putin i Wiktor Orban
Historyk o Orbanie i wyborach: to nie jest niespodzianka
Martyna Sokołowska
Masowiec Hui Yuan
Spłukiwali do morza resztki węgla. Akcja służb na Bałtyku
METEO
Viktor Orban
Wpis Orbana. "Można wysnuć wniosek, że chyba nie idzie Fideszowi"
Aleksandra Sapeta
Policjanci odzyskali auto, zanim właściciel zauważył jego zniknięcie
Złodziej miał pecha, a policja nosa
WARSZAWA
imageTitle
Pogaczar poskromiony na finiszu Piekła Północy
EUROSPORT
imageTitle
Emocje do końca w Lublinie. Zadecydował gol w 92. minucie
EUROSPORT
Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Kierowca autobusu wezwał strażników do "pijanego". Alkomat pokazał zero promili
WARSZAWA
Strzały padły między blokami
Zabójstwo czy obrona konieczna? Prokuratura stawia zarzuty po śmierci 26-latka
Wrocław
imageTitle
Kowalski blisko niespodzianki. Prowadzi po pierwszej sesji
EUROSPORT
Zmętnione niebo, pył w powietrzu
Pył saharyjski może dotrzeć do Polski. W wielu regionach popada
METEO
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica