Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Zgodnie z majowymi badaniami popularności polityków w węgierskim społeczeństwie, dla Anity Orban wskaźnik ten wyniósł 55 proc., co dało jej pierwsze miejsce w rankingu. Drugie miejsce zajął minister gospodarki i energetyki w rządzie Magyara - Istvan Kapitany (54 proc.) oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy (53 proc.). Dopiero za nimi znalazł się sam premier - Peter Magyar, który uzyskał wynik 52 proc.
Wśród polityków opozycji największą popularnością cieszy się były premier. Na Viktora Orbana wskazało 35 procent.
Sondaż. Popularność polityków na Węgrzech
Negatywną opinię o byłym premierze ma - według sondażu - 62 proc. respondentów. Ale to nie on jest najbardziej niepopularnym politykiem Fideszu w tym badaniu. Na szczycie tej listy znalazł się Janos Lazar, były minister budownictwa i transportu w rządzie Viktora Orbana, o którym negatywną opinię ma 67 proc. ankietowanych. Węgrzy zarzucają Lazarowi rasizm, stygmatyzację mniejszości oraz utrwalanie szkodliwych stereotypów. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu powiedział m.in., że skoro na Węgrzech brakuje imigrantów do sprzątania toalet, to powinni to robić węgierscy Romowie.
"Choć około połowa respondentów ma pozytywną opinię o ministrach Tiszy premiera Magyara, zdecydowana większość nie przepada za politykami opozycji" - podsumowuje w analizie badania dziennik "Nepszava".