Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech

|
pap_20260519_2DS
Magyar w Gdańsku: to ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu z wami być
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Anita Orban, minister spraw zagranicznych Węgier w rządzie Petera Magyara, cieszy się najwyższą popularnością wśród polityków - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu IDEA. Zarówno ona, jak i dwóch innych ministrów, wyprzedza w rankingu samego premiera.

Zgodnie z majowymi badaniami popularności polityków w węgierskim społeczeństwie, dla Anity Orban wskaźnik ten wyniósł 55 proc., co dało jej pierwsze miejsce w rankingu. Drugie miejsce zajął minister gospodarki i energetyki w rządzie Magyara - Istvan Kapitany (54 proc.) oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy (53 proc.). Dopiero za nimi znalazł się sam premier - Peter Magyar, który uzyskał wynik 52 proc.

Peter Magyar i Anita Orban w pociągu do Warszawy
Peter Magyar i Anita Orban w pociągu do Warszawy
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Wśród polityków opozycji największą popularnością cieszy się były premier. Na Viktora Orbana wskazało 35 procent.

Wielkie cięcie na Węgrzech. Chodzi o pensje
Dowiedz się więcej:

Wielkie cięcie na Węgrzech. Chodzi o pensje

Sondaż. Popularność polityków na Węgrzech

Negatywną opinię o byłym premierze ma - według sondażu - 62 proc. respondentów. Ale to nie on jest najbardziej niepopularnym politykiem Fideszu w tym badaniu. Na szczycie tej listy znalazł się Janos Lazar, były minister budownictwa i transportu w rządzie Viktora Orbana, o którym negatywną opinię ma 67 proc. ankietowanych. Węgrzy zarzucają Lazarowi rasizm, stygmatyzację mniejszości oraz utrwalanie szkodliwych stereotypów. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu powiedział m.in., że skoro na Węgrzech brakuje imigrantów do sprzątania toalet, to powinni to robić węgierscy Romowie.

Były premier Viktor Orban
Były premier Viktor Orban
Źródło zdjęcia: ROBERT GHEMENT/EPA/PAP

"Choć około połowa respondentów ma pozytywną opinię o ministrach Tiszy premiera Magyara, zdecydowana większość nie przepada za politykami opozycji" - podsumowuje w analizie badania dziennik "Nepszava".

Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
Dowiedz się więcej:

Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
Tajemnice III RP
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarSondaże
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Zamieszki w Gliwicach
Przerwane juwenalia i odwołane koncerty. Doszło do zamieszek
Mateusz Czajka
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Pożar lasu pod Warszawą
Najnowsze informacje o pożarze po odprawie sztabu
WARSZAWA
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
BIZNES
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
Polska
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
Lublin
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
Polska
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Rosyjski dron uderzył w turecki statek
Wicepremier Ukrainy: Rosjanie uderzyli w tureckie statki handlowe
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Pożar lasu pod Warszawą. Najważniejsze informacje
MAZOWSZE
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Marsz równości (zdj. ilustracyjne)
Kontrowersje wokół sobotnich demonstracji. Pięć kontrmarszów
Wrocław
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Pożar na Mazowszu widziany z góry
Wielki pożar lasu. To widać z samolotu
METEO
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Zdarzenie drogowe na A4 w Mysłowicach
Wypadek na A4. Jezdnia zablokowana, gigantyczny korek
Katowice
Pożar lasu pod Warszawą
Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji
Kuba Koprzywa
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Polska
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Polska
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Procedury na czas pokoju nie pasują do wojny hybrydowej"
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Pożar na Mazowszu widziany z góry
"Wczoraj zasłaniała cały horyzont, obecnie unosi się trochę niżej"
MAZOWSZE
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica