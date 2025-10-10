Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Węgierscy szpiedzy w Brukseli. Podawali się za dyplomatów

Gmach Komisji Europejskiej
Korupcja, nepotyzm i nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych funduszy. Liczne zarzuty Brukseli wobec Węgier (materiał z 20 grudnia 2024 roku)
Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Węgierscy funkcjonariusze wywiadu podający się za dyplomatów próbowali infiltrować instytucje Unii Europejskiej - ujawnili dziennikarze śledczy z Niemiec, Belgii i Węgier. Do prowadzenia operacji szpiegowskich miało dochodzić w czasie, gdy Oliver Varhelyi (obecnie komisarz europejski) był ambasadorem Węgier przy Unii Europejskiej. Rząd odniósł się do ustaleń.

Dziennikarze niemieckiego tygodnika "Der Spiegel", belgijskiego dziennika "De Tijd" i węgierskiego portalu Direkt36 napisali, że węgierski wywiad w latach 2015-2017 próbował nawiązać kontakty w Komisji Europejskiej i innych organach Unii Europejskiej. Jego agenci podawali się za pracowników departamentu polityki spójności w ambasadzie Węgier w Brukseli.

Media powołały się na anonimowego wysokiego rangą urzędnika unijnego, Węgra, który zeznał, że spotykał się z - jak się później okazało - węgierskim agentem na przyjacielskich rozmowach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Węgry kopiują rosyjskie przepisy o "zagranicznych agentach", ale idą jeszcze dalej

Węgierski urzędnik: już wtedy wiedziałem, że jest oficerem wywiadu

"Spotykali się dwa razy w roku - czasami co trzy miesiące - zazwyczaj w parkach. Ale V. (agent) nie interesował się wyłącznie sprawami Unii Europejskiej. Rzekomy dyplomata interesował się również wszelkimi plotkami krążącymi po Komisji Europejskiej" - napisał w portalu Direkt36 węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.

"Był bardzo sympatycznym, inteligentnym człowiekiem. Ale już wtedy wiedziałem, że jest oficerem wywiadu działającym pod przykrywką dyplomatyczną" - powiedział węgierski urzędnik unijny portalowi Direkt36.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny nakaz aresztowania byłego europosła Jobbiku, skazanego za szpiegostwo na rzecz Rosji

Kolejny nakaz aresztowania byłego europosła Jobbiku, skazanego za szpiegostwo na rzecz Rosji

Siatka szpiegowska węgierskiego wywiadu wykryta w Ukrainie

Siatka szpiegowska węgierskiego wywiadu wykryta w Ukrainie

Węgierski wywiad próbował werbować Węgrów pracujących w Unii Europejskiej, a obcokrajowcy nie byli celem agentów działających w tym konkretnym czasie i miejscu - zaznaczył Direkt36.

Do prowadzenia operacji szpiegowskich miało dochodzić w czasie, gdy Oliver Varhelyi (obecnie komisarz europejski) był ambasadorem Węgier przy Unii Europejskiej.

Oliver Varhelyi
Oliver Varhelyi
Źródło: Vincent Van Doornick/Parlament Europejski

Każdy Węgier pracujący w Komisji Europejskiej "był uważany za cel rekrutacji i profilowany"

W kontaktach z Węgrami wywiad stosował różne metody: pieniądze, możliwości awansu zawodowego lub apele o wypełnienie patriotycznego obowiązku. Nie mamy informacji, ile razy to się powiodło. Innymi słowy, ilu Węgrów pracujących w Unii Europejskiej zostało zwerbowanych - dodano w raporcie.

"Każdy obywatel Węgier pracujący w Komisji Europejskiej, który mógł mieć wartość wywiadowczą, był uważany za cel rekrutacji i profilowany" - wyjaśniło źródło zaznajomione z funkcjonowaniem Informacios Hivatal, czyli węgierskiego wywiadu.

Przez "profilowanie" źródło rozumiało dogłębne badanie przeszłości obywateli Węgier zatrudnionych w Komisji - z wykorzystaniem państwowych baz danych, informacji ze źródeł otwartych, a nawet tak zwanych "badań przeszłości".

"Komisja traktuje te zarzuty bardzo poważnie"

Komisja Europejska, komentując doniesienia, ogłosiła w czwartek plan powołania wewnętrznej grupy do zbadania zarzutów.

- Komisja przyjmuje do wiadomości wszystkie dzisiejsze doniesienia, zgodnie z którymi węgierskie służby wywiadowcze prowadziły operacje szpiegowskie przeciwko Unii Europejskiej i jej pracownikom. Komisja traktuje te zarzuty bardzo poważnie - powiedział rzecznik Komisji Euripejskiej.

Gmach Komisji Europejskiej
Gmach Komisji Europejskiej
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Rząd odrzuca oskarżenia

Przedstawiciele rządu Węgier odnieśli się w czwartek do medialnych zarzutów dotyczących istnienia rzekomej siatki węgierskich szpiegów, próbujących zinfiltrować instytucje Unii Europejskiej.

"Oskarżenie opublikowane dziś przez portal Direkt36 to nic innego jak kampania oszczerstw przeciwko Węgrom - zorganizowana przez zagraniczne służby wywiadowcze, w którą zaangażowany jest też (między innymi) węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi (autor opublikowanego na Węgrzech raportu - red.). Nie mogą zaakceptować faktu, że Węgry opowiadają się za pokojem, więc nie cofną się przed niczym, by wciągnąć nas w wojnę" - napisał na X rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs.

Cytowany przez portal Index minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zapewnił, że "nie ma o sprawie pojęcia". Przekonywał także, że oskarżenia pod adresem rządu w Budapeszcie są pozbawione podstaw.

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Unia EuropejskaKomisja EuropejskaWęgry
Czytaj także:
shutterstock_2279258773
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Są wyniki kontroli
BIZNES
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
WARSZAWA
depresja przygnebienie czlowiek mezczyzna shutterstock_1746426893
Powszechna, ale niewidzialna. Dlaczego przemoc wobec mężczyzn to wciąż tabu?
Agnieszka Pióro
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
BIZNES
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki o "kompromisie" Żurka. Nawiązał do wydarzenia z zeszłego tygodnia
Polska
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
WARSZAWA
strazacy hiszpania stolat
Przez pięć godzin słuchali "Sto lat". Dla sąsiadów szkoły to była bezsenna noc
Świat
Marco Rubio przekazuje Donaldowi Trumpowi notatkę
Po tej notatce Trump chwycił za mikrofon. Media cytują treść
Świat
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
W spirali. Chorowanie wpływa na psychikę, a lęk i stres nasilają objawy
Zuzanna Kuffel
imageTitle
20-0. Sabalenka pędzi w Wuhanie
EUROSPORT
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
BIZNES
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz
Zderzenie autobusu z ciężarówką na Pomorzu
Dzieci jechały do szkół. Autobus zderzył się z ciężarówką
Trójmiasto
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Wypadek na A4 w Katowicach, ofiara śmiertelna
Katowice
Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru
Twierdził, że przewozi meble. W kartonach była prawie tona nielegalnego tytoniu
Kujawsko-Pomorskie
Zmasowany rosyjski atak na Kijów
Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Część stolicy bez prądu
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Czy Trump dostanie Nobla? Ekspert: nie, z wielu powodów
Świat
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
BIZNES
Kazachstan
Tu "wpływy Putina osłabły"
Świat
Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum Bielska-Białej, został zatrzymany
Najpierw był tylko bez koszulki. Potem bez bielizny. A potem rzucił się na policjantów
Białystok
imageTitle
Rekordowa Austria i wzruszający gest na koniec
EUROSPORT
Viktor Orban
List Nawrockiego i reakcja Orbana. "Teraz jest nas dwóch"
Świat
imageTitle
Marciniak poprowadzi mecz podwyższonego ryzyka
EUROSPORT
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia" w Hiszpanii
METEO
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
WARSZAWA
imageTitle
Afera paszportowa go nie zatrzymała. Kapitalna skuteczność
EUROSPORT
25a08593
Siemoniak: nie powinien pouczać Sikorskiego
Polska
18-latek zginął w wypadku
18-latek wbił się BMW w drzewo. Był uczniem technikum samochodowego
Olsztyn
Szymon Hołownia
Dziś przesłuchanie Hołowni
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica