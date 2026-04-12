Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"

Po 16 latach od władzy na Węgrzech odsunięty został Viktor Orban. Jak wynika z cząstkowych wyników wyborów, wynik opozycyjnej Tiszy da jej najprawdopodobniej większość kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Orbana.

Do zwycięzcy wyborów napływają gratulacje od europejskich liderów.

Premier Polski Donald Tusk napisał "Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele!". I dodał po węgiersku: "Ruszkik haza!", czyli "Rosjanie do domu!".

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026 Rozwiń

Von der Leyen: Unia staje się silniejsza

"Dzisiejszej nocy serce Europy bije mocniej na Węgrzech" - napisała Ursula von der Leyen. W kolejnym wpisie dodała: "Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza".

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026 Rozwiń

Macron: Wspólnie stwórzmy bardziej suwerenną Europę

Ze zwycięzcą wyborów kontaktował się już prezydent Francji. "Właśnie rozmawiałem z Peterem Magyarem, aby pogratulować mu zwycięstwa na Węgrzech! Francja z zadowoleniem przyjmuje zwycięstwo demokratycznego uczestnictwa, przywiązania obywateli węgierskich do wartości Unii Europejskiej i Węgier w Europie. Wspólnie stwórzmy bardziej suwerenną Europę, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i demokracji" - napisał.

Zełenski mówi o miażdżącym zwycięstwie

Gratulacje przesłał też prezydent Ukrainy. Zwycięstwo Tiszy nazwał miażdżącym. "Ważne jest, gdy przeważa konstruktywne podejście. Ukraina zawsze dążyła do dobrych stosunków sąsiedzkich ze wszystkimi krajami europejskimi i jesteśmy gotowi do promowania naszej współpracy z Węgrami" - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026 Rozwiń

Meloni gratuluje Magyarowi i dziękuje Orbanowi

Premier Włoch Giorgia Meloni liczy na dalszą udaną współpracę między obydwoma państwami. "Gratulacje z okazji jasnego zwycięstwa wyborczego Petera Magyara, któremu rząd włoski życzy powodzenia w pracy. Dziękuję mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za intensywną współpracę w tych latach i wiem, że również z opozycji będzie nadal służył swojemu Narodowi. Włochy i Węgry to narody złączone głęboką więzią przyjaźni i jestem pewna, że będziemy kontynuować współpracę w duchu konstruktywnym w interesie naszych ludów oraz wspólnych wyzwań na poziomie europejskim i międzynarodowym" - podkreśliła.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026 Rozwiń

Merz: z niecierpliwością oczekuję współpracy z panem

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oczekuje po zmianie rządu na Węgrzech współpracy na rzecz silnej, bezpiecznej i zjednoczonej Europy . "Z niecierpliwością oczekuję współpracy z panem" - napisał.

The Hungarian people have decided. My heartfelt congratulations on your electoral success, dear @magyarpeterMP. I am looking forward to working with you. Let’s join forces for a strong, secure and, above all, united Europe. Gratulálok, kedves Magyar Péter! — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026 Rozwiń

Starmer: to historyczny moment

Gratulacje płyną także z Wysp Brytyjskich. "To historyczny moment, nie tylko dla Węgier, ale dla europejskiej demokracji. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obu naszych krajów" - napisał Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii.

Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory.



This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy.



I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026 Rozwiń

"Z celi więziennej w Silivri przesyłam najserdeczniejsze gratulacje"

Burmistrz Stambułu przesłał gratulacje z więzienia. "Węgry wybrały nadzieję zamiast strachu, demokrację zamiast autokracji. Dzisiejszej nocy naród węgierski przypomniał Europie i światu, że żaden dyktator nie jest niepokonany, gdy obywatele odmawiają zrzeczenia się swojej wolności. Z celi więziennej w Silivri przesyłam najserdeczniejsze gratulacje węgierskiemu przywódcy opozycji Péterowi Magyarowi oraz każdemu wyborcy, który stanął w kolejce, by bronić praworządności. Wasze zwycięstwo należy do nas wszystkich, którzy wierzymy, że karty wyborcze są silniejsze niż strach, a sprawiedliwość, choćby opóźniona, nigdy nie zostaje pokonana" - napisał Ekrem İmamoğlu.

Jak podkreślił, Stambuł stoi u boku Budapesztu. "Sytuacja się zmienia" - zakończył.

Hungary has chosen hope over fear, democracy over autocracy.



Tonight, the Hungarian people reminded Europe, and the world, that no strongman is invincible when citizens refuse to surrender their freedom.



From a prison cell in Silivri, I send my warmest congratulations to the… — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 12, 2026 Rozwiń

Nawalna: smutny dzień dla Putina

Głos zabrałą też Julia Nawalna, żona zmarłego Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty. "Dzisiaj jest radosny dzień dla Europy i dla demokracji – i smutny dzień dla Putina: jego główny sojusznik w Europie opuszcza scenę polityczną. Cieszę się razem z Węgrami; cieszę się za Węgry!".

Сегодня радостный день для Европы и для демократии - и грустный день для Путина: его главный союзник в Европе покидает политическую сцену. Я радуюсь вместе с Венгрией; я радуюсь за Венгрию! — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) April 12, 2026 Rozwiń

Cichanouska liczy na dobrą współpracę

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska napisała, że teraz liczy na dobrą współpracę "w celu wzmocnienia wolnej, pokojowej i zjednoczonej Europy, opartej na demokracji, praworządności i woli narodu".

Congratulations to Péter Magyar @magyarpeterMP on his election victory in Hungary.



I look forward to working together to strengthen a free, peaceful, and united Europe, built on democracy, rule of law, and the will of the people. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 12, 2026 Rozwiń

Republikański senator: odrzucili zgubny wpływ najokrutniejszego dyktatora świata

"Kochający wolność naród węgierski zdecydowanie opowiedział się za demokracją i rządami prawa. Gratuluję im i Peterowi Magyarowi, nowemu premierowi Węgier. Odrzucili zgubny wpływ Władimira Putina, najokrutniejszego dyktatora świata, i sami zdecydowali o swojej przyszłości" - napisał Roger Wicker, senator USA z ramienia Republikanów.

The freedom-loving people of Hungary have voted decisively in favor of democracy and the rule of law. I congratulate them and Peter Magyar, the next prime minister of Hungary. They've rejected the malign influence of Vladimir Putin, the world's most malicious dictator,

and… — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) April 12, 2026 Rozwiń

"Uważam, że stosunki między Słowacją a Węgrami utrzymają doskonały poziom, jaki miały w ostatnich latach, i będą nadal opierać się na wzajemnym szacunku, współpracy, wspólnym członkostwie w Unii Europejskiej i NATO, dobrej sąsiedzkiej relacji oraz przyjaźni" - napisał Peter Pellegrini, prezydent Słowacji.

The people of Hungary decided in democratic elections on the composition of their parliament.

I believe that relations between Slovakia and Hungary will maintain the excellent level they have had in recent years and will continue to be based on mutual respect, cooperation,… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) April 12, 2026 Rozwiń

"Rekordowa frekwencja świadczy o demokratycznym duchu narodu węgierskiego. Ludzie wypowiedzieli się - i ich wola jest jasna" - napisał António Costa, Prezes Rady Europejskiej.

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear.



I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026 Rozwiń

Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, złożył telefoniczne gratulacje liderowi zwycięskiej partii. "Węgry wracają do serca Europy" - napisał też na portalu X.

Tonight is the victory of the people of Hungary 🇭🇺! They confirm that our centre-right, people-first politics win elections.



Substance. Solutions. Unity—not empty slogans and fears.



Congratulations Tisza & @EPPGroup MEP Peter Magyar 👏!

Hungary is back at the heart of Europe 🇪🇺 — Manfred Weber (@ManfredWeber) April 12, 2026 Rozwiń

Jak poinformował Peter Magyar, gratulacje telefonicznie złożył mu także Mark Rutte, sekretarz generalny NATO.

"Dziś wygrywa Europa i europejskie wartości. Gratulacje dla wszystkich węgierskich obywateli za historyczne wybory" - napisał prezydent Hiszpanii Pedro Sánchez.

Hoy ganan Europa y los valores europeos.



Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.



Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026 Rozwiń

"Węgierska populacja z zdecydowaną przewagą odrzuciła destrukcyjne wzajemne konflikty i zdecydowała się na proeuropejską przyszłość" - ocenił kanclerz Austrii Christian Stocker. Magyar zapowiedział, że Wiedeń będzie drugą, po Warszawie, stolicą, którą zamierza odwiedzić.

Die ungarische Bevölkerung hat mit überwältigender Mehrheit das destruktive Gegeneinander abgewählt und sich für eine proeuropäische Zukunft entschieden.



Ich gratuliere @magyarpeterMP herzlich zu seinem beeindruckenden Sieg bei den heutigen Parlamentswahlen. Als Nachbar Ungarns,… pic.twitter.com/0oRxjcsDSd — Christian Stocker (@_CStocker) April 12, 2026 Rozwiń

Gratulacje złożył też prezydent Chorwacji. "Z jasnym mandatem od węgierskich wyborców, życzyłem mu szybkiego i udanego utworzenia nowego rządu oraz wszelkich sukcesów w jego pracy" - napisał Andrej Plenković.

Upravo sam se telefonski čuo s @magyarpeterMP te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.



Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i… pic.twitter.com/kRUP3IZHO0 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 12, 2026 Rozwiń