Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"
Po 16 latach od władzy na Węgrzech odsunięty został Viktor Orban. Jak wynika z cząstkowych wyników wyborów, wynik opozycyjnej Tiszy da jej najprawdopodobniej większość kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Orbana.
Do zwycięzcy wyborów napływają gratulacje od europejskich liderów.
Premier Polski Donald Tusk napisał "Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele!". I dodał po węgiersku: "Ruszkik haza!", czyli "Rosjanie do domu!".
Von der Leyen: Unia staje się silniejsza
"Dzisiejszej nocy serce Europy bije mocniej na Węgrzech" - napisała Ursula von der Leyen. W kolejnym wpisie dodała: "Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza".
Macron: Wspólnie stwórzmy bardziej suwerenną Europę
Ze zwycięzcą wyborów kontaktował się już prezydent Francji. "Właśnie rozmawiałem z Peterem Magyarem, aby pogratulować mu zwycięstwa na Węgrzech! Francja z zadowoleniem przyjmuje zwycięstwo demokratycznego uczestnictwa, przywiązania obywateli węgierskich do wartości Unii Europejskiej i Węgier w Europie. Wspólnie stwórzmy bardziej suwerenną Europę, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i demokracji" - napisał.
Zełenski mówi o miażdżącym zwycięstwie
Gratulacje przesłał też prezydent Ukrainy. Zwycięstwo Tiszy nazwał miażdżącym. "Ważne jest, gdy przeważa konstruktywne podejście. Ukraina zawsze dążyła do dobrych stosunków sąsiedzkich ze wszystkimi krajami europejskimi i jesteśmy gotowi do promowania naszej współpracy z Węgrami" - podkreślił Wołodymyr Zełenski.
Meloni gratuluje Magyarowi i dziękuje Orbanowi
Premier Włoch Giorgia Meloni liczy na dalszą udaną współpracę między obydwoma państwami. "Gratulacje z okazji jasnego zwycięstwa wyborczego Petera Magyara, któremu rząd włoski życzy powodzenia w pracy. Dziękuję mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za intensywną współpracę w tych latach i wiem, że również z opozycji będzie nadal służył swojemu Narodowi. Włochy i Węgry to narody złączone głęboką więzią przyjaźni i jestem pewna, że będziemy kontynuować współpracę w duchu konstruktywnym w interesie naszych ludów oraz wspólnych wyzwań na poziomie europejskim i międzynarodowym" - podkreśliła.
Merz: z niecierpliwością oczekuję współpracy z panem
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oczekuje po zmianie rządu na Węgrzech współpracy na rzecz silnej, bezpiecznej i zjednoczonej Europy . "Z niecierpliwością oczekuję współpracy z panem" - napisał.
Starmer: to historyczny moment
Gratulacje płyną także z Wysp Brytyjskich. "To historyczny moment, nie tylko dla Węgier, ale dla europejskiej demokracji. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obu naszych krajów" - napisał Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii.
"Z celi więziennej w Silivri przesyłam najserdeczniejsze gratulacje"
Burmistrz Stambułu przesłał gratulacje z więzienia. "Węgry wybrały nadzieję zamiast strachu, demokrację zamiast autokracji. Dzisiejszej nocy naród węgierski przypomniał Europie i światu, że żaden dyktator nie jest niepokonany, gdy obywatele odmawiają zrzeczenia się swojej wolności. Z celi więziennej w Silivri przesyłam najserdeczniejsze gratulacje węgierskiemu przywódcy opozycji Péterowi Magyarowi oraz każdemu wyborcy, który stanął w kolejce, by bronić praworządności. Wasze zwycięstwo należy do nas wszystkich, którzy wierzymy, że karty wyborcze są silniejsze niż strach, a sprawiedliwość, choćby opóźniona, nigdy nie zostaje pokonana" - napisał Ekrem İmamoğlu.
Jak podkreślił, Stambuł stoi u boku Budapesztu. "Sytuacja się zmienia" - zakończył.
Nawalna: smutny dzień dla Putina
Głos zabrałą też Julia Nawalna, żona zmarłego Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty. "Dzisiaj jest radosny dzień dla Europy i dla demokracji – i smutny dzień dla Putina: jego główny sojusznik w Europie opuszcza scenę polityczną. Cieszę się razem z Węgrami; cieszę się za Węgry!".
Cichanouska liczy na dobrą współpracę
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska napisała, że teraz liczy na dobrą współpracę "w celu wzmocnienia wolnej, pokojowej i zjednoczonej Europy, opartej na demokracji, praworządności i woli narodu".
Republikański senator: odrzucili zgubny wpływ najokrutniejszego dyktatora świata
"Kochający wolność naród węgierski zdecydowanie opowiedział się za demokracją i rządami prawa. Gratuluję im i Peterowi Magyarowi, nowemu premierowi Węgier. Odrzucili zgubny wpływ Władimira Putina, najokrutniejszego dyktatora świata, i sami zdecydowali o swojej przyszłości" - napisał Roger Wicker, senator USA z ramienia Republikanów.
"Uważam, że stosunki między Słowacją a Węgrami utrzymają doskonały poziom, jaki miały w ostatnich latach, i będą nadal opierać się na wzajemnym szacunku, współpracy, wspólnym członkostwie w Unii Europejskiej i NATO, dobrej sąsiedzkiej relacji oraz przyjaźni" - napisał Peter Pellegrini, prezydent Słowacji.
"Rekordowa frekwencja świadczy o demokratycznym duchu narodu węgierskiego. Ludzie wypowiedzieli się - i ich wola jest jasna" - napisał António Costa, Prezes Rady Europejskiej.
Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, złożył telefoniczne gratulacje liderowi zwycięskiej partii. "Węgry wracają do serca Europy" - napisał też na portalu X.
Jak poinformował Peter Magyar, gratulacje telefonicznie złożył mu także Mark Rutte, sekretarz generalny NATO.
"Dziś wygrywa Europa i europejskie wartości. Gratulacje dla wszystkich węgierskich obywateli za historyczne wybory" - napisał prezydent Hiszpanii Pedro Sánchez.
"Węgierska populacja z zdecydowaną przewagą odrzuciła destrukcyjne wzajemne konflikty i zdecydowała się na proeuropejską przyszłość" - ocenił kanclerz Austrii Christian Stocker. Magyar zapowiedział, że Wiedeń będzie drugą, po Warszawie, stolicą, którą zamierza odwiedzić.
Gratulacje złożył też prezydent Chorwacji. "Z jasnym mandatem od węgierskich wyborców, życzyłem mu szybkiego i udanego utworzenia nowego rządu oraz wszelkich sukcesów w jego pracy" - napisał Andrej Plenković.
Źródło: tvn24.pl, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk/X