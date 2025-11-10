Donald Trump wybuczany na meczu futbolu amerykańskiego Źródło: Reuters

Donald Trump pojawił się w niedzielę na meczu futbolu amerykańskiego National Football League (NFL) pomiędzy Detroit Lions i Washington Commanders. Jak podkreślają amerykańskie media, to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta na meczu sezonu zasadniczego tej ligi od 1978 roku. Spotkanie rozgrywane było w Landover pod Waszyngtonem. Prezydentowi towarzyszył m.in. sekretarz obrony Pete Hegseth.

W momencie, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie, wśród kibiców rozległo się głośne buczenie, które przybrało na sile, gdy został oficjalnie przedstawiony przez spikera. W przerwie meczu na boisku odbyła się ceremonia zaprzysiężenia nowych żołnierzy armii USA. Buczenie trwało nawet wtedy, gdy Trump odczytywał tekst przysięgi wojskowej (Oath of Enlistment). Na nagraniać widać też jednak, że część kibiców przywitała go z entuzjazmem i chętnie fotografowała amerykańską głowę państwa.

Trump na meczu NFL

NBC News zauważa, że Trump przybył na wydarzenie spóźniony, co sam przyznał w rozmowie z dziennikarzami. Przed wylądowaniem w bazie Joint Base Andrews prezydencki Air Force One przeleciał w trakcie gry tuż nad Northwest Stadium. Krótkie wideo z tego przelotu pojawiło się na oficjalnym koncie Białego Domu na Instagramie.

- Czy to nie był najlepszy przelot w historii? - pytał Trump dziennikarzy. - Nikt nigdy nie wykonał takiego przelotu, są to najlepsi piloci na świecie. Mówi się, że ci, którzy pilotują Air Force One, są najlepszymi pilotami, i właśnie to widzieliśmy. Czeka nas więc dobry mecz - mówił Trump, cytowany przez "The New York Times".

Według NBC News Trump opuścił mecz przed jego końcem.

Poparcie dla Trumpa

Według opublikowanego kilka dni temu przez telewizję CNN sondażu pracowni SSRS prawie dwóch na trzech Amerykanów źle ocenia działania prezydenta Trumpa. Jego rządów nie popiera obecnie 63 proc. wyborców - to najwyższy poziom dezaprobaty w tym badaniu, odkąd Trump został po raz pierwszy prezydentem. Jego działania popiera 37 proc. pytanych.

Jednocześnie w USA trwa najdłuższy shutdown w historii kraju, a poniedziałek jest jego 41. dniem. Kongres nie zdołał porozumieć się w sprawie prowizorium budżetowego na nowy rok finansowy. Skutki paraliżu administracji odczuwalne są w całym kraju - ponad milion pracowników federalnych wykonuje swoje obowiązki bez wynagrodzenia, 750 tysięcy osób przebywa na przymusowych urlopach, występują poważne problemy na lotniskach.

