Świat W samolocie Ryanair pękła szyba. Pasażer "wystawał" z rozbitego okna, jest ranny Oprac. Kuba Koprzywa |

Samoloty Ryanaira. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z relacjami świadków, po starcie samolotu, który miał lecieć z Salonik do Memmingen, rozległ się głośny huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Siedzący obok niej mężczyzna został ranny.

Samolot linii Ryanair (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział greckiej telewizji ERT, że "głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno". Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go do środka kabiny.

W samolocie Ryanair pękła szyba, lądował awaryjnie

Ranny pasażer pochodzi z Serbii. Po awaryjnym lądowaniu samolotu w Salonikach mężczyzna został przewieziony do szpitala w tym mieście.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026 Rozwiń

Nagrania opublikowane w sieciach społecznościowych przedstawiają opuszczone w kabinie maski tlenowe. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, cytowani przez ERT, "na pokładzie samolotu wybuchła panika".