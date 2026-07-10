W samolocie Ryanair pękła szyba. Pasażer "wystawał" z rozbitego okna, jest ranny
Zgodnie z relacjami świadków, po starcie samolotu, który miał lecieć z Salonik do Memmingen, rozległ się głośny huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Siedzący obok niej mężczyzna został ranny.
Jeden ze świadków zdarzenia powiedział greckiej telewizji ERT, że "głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno". Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go do środka kabiny.
W samolocie Ryanair pękła szyba, lądował awaryjnie
Ranny pasażer pochodzi z Serbii. Po awaryjnym lądowaniu samolotu w Salonikach mężczyzna został przewieziony do szpitala w tym mieście.
Nagrania opublikowane w sieciach społecznościowych przedstawiają opuszczone w kabinie maski tlenowe. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, cytowani przez ERT, "na pokładzie samolotu wybuchła panika".
Źródło: PAP