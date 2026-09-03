Okolice Kolizja na autostradzie A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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W czwartek o poranku kilkaset metrów przed zjazdem z autostrady A2 na węzeł Pruszków doszło do zdarzenia z udziałem dwóch aut osobowych. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, jeden z pojazdów zawisł na barierkach oddzielających pasy jezdni.

- W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze Mini Cooper uderzył w tył poprzedzającej go Mazdy, a następnie uderzył w bariery energochłonne i przewrócił się na bok - poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak zaznaczyła, nikt nie został poszkodowany. - Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów - dodała.

Dachowanie na autostradzie A2 Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Kolizja na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Kolizja na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Kolizja na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu jest policja oraz straż pożarna. Wcześniej było tam także pogotowie ratunkowe. Kierowców jadących autostradą A2 czekają utrudnienia w ruchu. Nasz reporter ostrzegł, że początkowo zator tworzył się w obu kierunkach.

Policja podaje, że lewy pas jezdni w kierunku Poznania pozostaje zablokowany, zostanie udrożniony około godziny 9.