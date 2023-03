W jakim wieku Europejczycy przechodzą na emeryturę? Oto państwa, w których pracuje się najkrócej

Prezydent Francji Emmanuel Macron forsuje reformę systemu emerytalnego, zgodnie z którą wiek emerytalny ma zostać podwyższony z obecnych 62 lat dla kobiet i mężczyzn do 64 lat dla obu płci. Propozycja wywołała jednak gwałtowne protesty w kraju. Sprawdziliśmy, w jakim wieku mieszkańcy innych państw Europy przechodzą na emeryturę.

16 marca francuski rząd zdecydował się skorzystać z art. 49.3 Konstytucji, który daje mu możliwość przyjęcia reformy emerytalnej bez poddawania jej projektu pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej parlamentu. Ustawa podwyższa wiek, w którym można przejść na emeryturę , z 62 do 64 lat. Prezydent Macron twierdzi, że reforma jest niezbędna dla zapewnienia rentowności systemu.

Mimo że wiek emerytalny we Francji jest obecnie niższy niż w wielu państwach Unii Europejskiej, Francuzi od wielu tygodni protestują przeciwko reformie. W piątek doszło do starć protestujących z policją. Jak więc wypada Francja pod względem wieku emerytalnego w porównaniu do innych państw UE i świata?