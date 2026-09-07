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Świat

Von der Leyen na Grenlandii. UE chce tam zwiększyć inwestycje

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Ursula von der Leyen z wizyta w Grenlandii
Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/Ursula von der Leyen
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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma w poniedziałek ogłosić zwiększenie inwestycji UE na Grenlandii oraz zacieśnienie więzi politycznych z duńskim terytorium arktycznym, które według Donalda Trumpa powinno należeć do Stanów Zjednoczonych.

Ursula von der Leyen przybyła do Grenlandii w niedzielę z dwudniową wizytą. Ma być ona wyrazem poparcia dla rządów Grenlandii i Danii, które zdecydowanie odrzuciły kampanię Trumpa na rzecz aneksji największej wyspy świata. Von der Leyen ma ogłosić plany inwestycji w sektorach takich jak wydobycie surowców mineralnych, komunikacja satelitarna i energia odnawialna na Grenlandii, półautonomicznej części Danii.

Grenlandia chce bliskiej przyjaźni z UE

W niedzielę w stolicy kraju, Nuuk, von der Leyen powiedziała, że ​​pakiet będzie "znaczny", ale nie podała szczegółów. Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział, że jego kraj chce budować na "bliskiej przyjaźni i dobrym partnerstwie" z UE.

Wizyta von der Leyen odzwierciedla rosnące geopolityczne znaczenie Arktyki dla głównych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Europa, ponieważ topniejący lód otwiera nowe szlaki żeglugowe, ułatwiając dostęp do bogactw mineralnych regionu.

"Oszałamiające krajobrazy i naturalne piękno Grenlandii pozostaną ze mną na długo. Ale tak samo pozostaną widoczne blizny po zmianach klimatu na pokrywie lodowej" - napisała von der Leyen na platformie X.

Trump: Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię

Donald Trump wywołał w tym roku kryzys w stosunkach amerykańsko-europejskich i zamieszki w transatlantyckim sojuszu wojskowym NATO, ponieważ zintensyfikował żądania, aby Stany Zjednoczone kontrolowały Grenlandię. Jego zdaniem Dania jako członek NATO nie jest w stanie jej bronić.

Europejscy urzędnicy podkreślili, że Grenlandia jest częścią terytorium NATO, co oznacza, że ​​jest objęta sojuszniczym paktem o wzajemnej obronie, a Stany Zjednoczone mają już prawo do zwiększenia swojej obecności wojskowej na mocy długoletniego traktatu.

Napięcia opadły po tym, jak Trump i szef NATO Mark Rutte uzgodnili w styczniu w Davos, że Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia rozpoczną rozmowy w celu rozwiązania swoich sporów, a NATO zwiększy swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Arktyki.

Rozmowy trójstronne nie przyniosły jednak jeszcze porozumienia, a na szczycie NATO w Turcji w lipcu Trump powtórzył swoje stanowisko, że Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię.

Dania jest członkiem UE, ale Grenlandia opuściła ją w 1985 roku. Mimo to jej mieszkańcy, jako obywatele Danii, są również obywatelami UE.

UE od dawna zapewnia finansowanie Grenlandii, głównie na pokrycie kosztów praw połowowych i wsparcie systemu edukacji. Według urzędników UE pakiet, który ma ogłosić von der Leyen, będzie oznaczał nie tylko znaczny wzrost finansowania, ale także poszerzenie sektora, który otrzyma unijne środki.

Źródło: Reuters
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Tagi:
GrenlandiaUnia EuropejskaUrsula von der Leyen
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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