Świat Von der Leyen na Grenlandii. UE chce tam zwiększyć inwestycje Oprac. Filip Czekała |

Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/Ursula von der Leyen

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ursula von der Leyen przybyła do Grenlandii w niedzielę z dwudniową wizytą. Ma być ona wyrazem poparcia dla rządów Grenlandii i Danii, które zdecydowanie odrzuciły kampanię Trumpa na rzecz aneksji największej wyspy świata. Von der Leyen ma ogłosić plany inwestycji w sektorach takich jak wydobycie surowców mineralnych, komunikacja satelitarna i energia odnawialna na Grenlandii, półautonomicznej części Danii.

Grenlandia chce bliskiej przyjaźni z UE

W niedzielę w stolicy kraju, Nuuk, von der Leyen powiedziała, że ​​pakiet będzie "znaczny", ale nie podała szczegółów. Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział, że jego kraj chce budować na "bliskiej przyjaźni i dobrym partnerstwie" z UE.

Wizyta von der Leyen odzwierciedla rosnące geopolityczne znaczenie Arktyki dla głównych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Europa, ponieważ topniejący lód otwiera nowe szlaki żeglugowe, ułatwiając dostęp do bogactw mineralnych regionu.

"Oszałamiające krajobrazy i naturalne piękno Grenlandii pozostaną ze mną na długo. Ale tak samo pozostaną widoczne blizny po zmianach klimatu na pokrywie lodowej" - napisała von der Leyen na platformie X.

The Royal Danish Navy Ship Thetis patrols the North Atlantic under the Joint Arctic Command.



Contributing to a safe, peaceful Arctic and to the security of Greenland.



The EU is also committed to this goal.



It will be front and centre of our upcoming EU Arctic Strategy this… pic.twitter.com/jf0ZeJ05ey — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2026 Rozwiń

Trump: Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię

Donald Trump wywołał w tym roku kryzys w stosunkach amerykańsko-europejskich i zamieszki w transatlantyckim sojuszu wojskowym NATO, ponieważ zintensyfikował żądania, aby Stany Zjednoczone kontrolowały Grenlandię. Jego zdaniem Dania jako członek NATO nie jest w stanie jej bronić.

Europejscy urzędnicy podkreślili, że Grenlandia jest częścią terytorium NATO, co oznacza, że ​​jest objęta sojuszniczym paktem o wzajemnej obronie, a Stany Zjednoczone mają już prawo do zwiększenia swojej obecności wojskowej na mocy długoletniego traktatu.

Napięcia opadły po tym, jak Trump i szef NATO Mark Rutte uzgodnili w styczniu w Davos, że Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia rozpoczną rozmowy w celu rozwiązania swoich sporów, a NATO zwiększy swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Arktyki.

Rozmowy trójstronne nie przyniosły jednak jeszcze porozumienia, a na szczycie NATO w Turcji w lipcu Trump powtórzył swoje stanowisko, że Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię.

Dania jest członkiem UE, ale Grenlandia opuściła ją w 1985 roku. Mimo to jej mieszkańcy, jako obywatele Danii, są również obywatelami UE.

UE od dawna zapewnia finansowanie Grenlandii, głównie na pokrycie kosztów praw połowowych i wsparcie systemu edukacji. Według urzędników UE pakiet, który ma ogłosić von der Leyen, będzie oznaczał nie tylko znaczny wzrost finansowania, ale także poszerzenie sektora, który otrzyma unijne środki.