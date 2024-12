Orban o "polskich uchodźcach politycznych". "Oferujemy schronienie"

"Oferujemy schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju" - oświadczył premier Węgier Victor Orban pytany przez dziennikarzy o to, "czy Budapeszt przyjmuje polskich uchodźców politycznych". Orban zarzucił polskim władzom wykorzystywanie prawa do walki z opozycją. Dodał, że Warszawa "traktuje Węgry jak wroga".

"Polska tęczowa koalicja nie potrafi rozróżnić polityki partyjnej od państwowej"

"Sądzę, że Romanowski jest na Węgrzech"

- Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, że (Marcin Romanowski - red.) przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej - przekazał w środę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. - To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) - dodał. Następnego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził na to zgodę.