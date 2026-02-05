Logo strona główna
Świat

USA zmieniają zdanie w sprawie negocjacji z Iranem

Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Szef MSZ Iranu ogłosił, że w piątek rano w Omanie rozpoczną się rozmowy z USA o programie nuklearnym Teheranu. Wcześniej media informowały o możliwym zerwaniu negocjacji przez Stany Zjednoczone.

Piątkowe spotkanie odbędzie się w stolicy Omanu, Maskacie - napisał w środę wieczorem w serwisie X minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Podziękował władzom tego państwa za pomoc w zorganizowaniu rozmów.

Media informowały w środę o napięciach przy ustalaniu formuły spotkania. Pierwotnie rozmowy miały się odbyć w Stambule w Turcji. Iran naciskał jednak na ich przeniesienie do Omanu, na co według portalu Axios Amerykanie początkowo się zgodzili, ale później zmienili zdanie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Może Stanom nie chodziło o protesty". Czy zaatakują Iran?

Serwis komentował, że klincz w tej sprawie może zablokować próbę rozwiązania napięć między USA a Iranem metodami dyplomatycznymi i skłonić prezydenta USA Donalda Trumpa do podjęcia działań militarnych.

Według Axiosa administracja Trumpa po raz kolejny zmieniła zdanie po intensywnych wysiłkach kilku przywódców z Bliskiego Wschodu, którzy osobiście wzywali Waszyngton, by nie zrywał rozmów z Teheranem.

Donald Trump
Pentagon "bardziej niż gotowy". Trump: może wydarzyć się coś złego
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
USS Abraham Lincoln
Irański dron zestrzelony przez USA. W pobliżu lotniskowca

Jak informowały media, Iran chciał przenieść rozmowy do Omanu, by ograniczyć zakres negocjacji wyłącznie do kwestii nuklearnych, a ich formę do dwustronnych rokowań z USA.

Trump: przywódca Iranu powinien być bardzo zaniepokojony

Donald Trump zapytany przez dziennikarkę stacji NBC News, czy najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei powinien się obecnie niepokoić, odpowiedział: "Powiedziałbym, że powinien być bardzo zaniepokojony".

Prezydent USA powtórzył, że irański program nuklearny został zniszczony wskutek amerykańskich ataków na instalacje jądrowe w Iranie w czerwcu 2025 roku.

Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Podkreślił jednak, że Irańczycy chcieliby powrócić na teren tego obiektu i myślą o utworzeniu nowej instalacji w innej części kraju. - Dowiedzieliśmy się o tym. Powiedziałem: "jeśli to zrobicie, zrobimy wam coś bardzo złego" - poinformował.

USA w ostatnich tygodniach wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Iran zapowiedział, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

We wtorek siły zbrojne USA zestrzeliły tam irańskiego drona Shahed-139, który - w ocenie amerykańskich wojskowych - "agresywnie" zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, znajdującego się na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

