USA zmieniają zdanie w sprawie negocjacji z Iranem

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Piątkowe spotkanie odbędzie się w stolicy Omanu, Maskacie - napisał w środę wieczorem w serwisie X minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Podziękował władzom tego państwa za pomoc w zorganizowaniu rozmów.

Media informowały w środę o napięciach przy ustalaniu formuły spotkania. Pierwotnie rozmowy miały się odbyć w Stambule w Turcji. Iran naciskał jednak na ich przeniesienie do Omanu, na co według portalu Axios Amerykanie początkowo się zgodzili, ale później zmienili zdanie.

Serwis komentował, że klincz w tej sprawie może zablokować próbę rozwiązania napięć między USA a Iranem metodami dyplomatycznymi i skłonić prezydenta USA Donalda Trumpa do podjęcia działań militarnych.

Według Axiosa administracja Trumpa po raz kolejny zmieniła zdanie po intensywnych wysiłkach kilku przywódców z Bliskiego Wschodu, którzy osobiście wzywali Waszyngton, by nie zrywał rozmów z Teheranem.

Jak informowały media, Iran chciał przenieść rozmowy do Omanu, by ograniczyć zakres negocjacji wyłącznie do kwestii nuklearnych, a ich formę do dwustronnych rokowań z USA.

Trump: przywódca Iranu powinien być bardzo zaniepokojony

Donald Trump zapytany przez dziennikarkę stacji NBC News, czy najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei powinien się obecnie niepokoić, odpowiedział: "Powiedziałbym, że powinien być bardzo zaniepokojony".

Prezydent USA powtórzył, że irański program nuklearny został zniszczony wskutek amerykańskich ataków na instalacje jądrowe w Iranie w czerwcu 2025 roku.

Podkreślił jednak, że Irańczycy chcieliby powrócić na teren tego obiektu i myślą o utworzeniu nowej instalacji w innej części kraju. - Dowiedzieliśmy się o tym. Powiedziałem: "jeśli to zrobicie, zrobimy wam coś bardzo złego" - poinformował.

USA w ostatnich tygodniach wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Iran zapowiedział, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

We wtorek siły zbrojne USA zestrzeliły tam irańskiego drona Shahed-139, który - w ocenie amerykańskich wojskowych - "agresywnie" zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, znajdującego się na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

