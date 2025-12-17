Badał technologię, która mogła "zmienić bieg historii". Zginął we własnym domu

Interwencja policji w USA Źródło: Reuters Archive

47-letni Nuno Loureiro był dyrektorem Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sprawował nadzór nad jednym z największych laboratoriów uczelni, pod jego kierownictwem nad technologią syntezy jądrowej pracowało około 250 naukowców.

W poniedziałek 47-letni fizyk został zastrzelony w swoim domu na Brooklynie, informuje CNN. Jego ciało z ranami postrzałowymi odkryły dwie sąsiadki, które powiadomiły służby. Mimo przewiezienia do szpitala naukowiec zmarł po kilku godzinach. Jego śmierć potwierdziła także uczelnia, na której przez wiele lat prowadził badania.

Według sąsiadów, z którymi rozmawiał "Boston Globe", był żonaty i pozostawił po sobie trójkę dzieci.

Nuno Loureiro Źródło: Jake Belcher/MIT/Associated Press/East News

Naukowiec zastrzelony w domu

Nie zatrzymano dotąd nikogo mogącego mieć związek ze śmiercią naukowca. Śledztwo jest w toku, przekazał Michael W. Morrisseya z biura Prokuratura Okręgowego w Norfolk, nie przekazując żadnych informacji na temat możliwych sprawców ani motywu zbrodni.

Nuno Loureiro dołączył do kadry prestiżowego MIT w 2016 roku, a rok temu został mianowany kierownikiem jego centrum badań nad fuzją jądrową. Podczas powierzenia mu funkcji mówił: "Nie będzie przesadą stwierdzenie, że MIT to miejsce, gdzie szuka się rozwiązań największych problemów ludzkości", cytuje stacja CNN. Naukowiec podkreślał także, że badana przez niego "energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości".

Nie żyje ceniony fizyk. Odmienił naukę

Loureiro skupiał się na badaniach dotyczących wytwarzania czystej energii i nad dynamiką namagnesowanej plazmy. Jego odkrycia pogłębiły wiedzę naukowców na temat zachowania się plazmy. Plazma, jak wyjaśnia uczelnia, to supergorący, czwarty stan skupienia materii, mogący służyć jako paliwo dla reaktorów fuzyjnych. Te są wciąż w fazie badań, często nazywane są jednak "Świętym Graalem" energetyki. Opanowanie tej technologii umożliwiłoby produkcję niemal nieograniczonych ilości energii w dowolnym miejscu na świecie, rozwiązując tym samym jedno z największych ograniczeń współczesnej gospodarki - głód energii.

- Nuno był orędownikiem fizyki plazmy w Katedrze Fizyki, wspaniałym i zaangażowanym kolegą oraz inspirującym i troskliwym mentorem - powiedział Deepto Chakrabarty, profesor astrofizyki im. Williama A. M. Burdena i kierownik Katedry Fizyki na MIT. - Jego ostatnie prace nad algorytmami obliczeń kwantowych do symulacji fizyki plazmy były szczególnie ekscytującym nowym kierunkiem naukowym - podano w oficjalnym oświadczeniu uczelni.

"Fundamentalne mechanizmy Wszechświata"

Loureiro prowadził także prace w dziedzinie astrofizyki, które, jak ocenia MIT, pomogły ujawnić "fundamentalne mechanizmy Wszechświata". Badania, które prowadził, pomogły odkryć fizykę stojącą za zjawiskami astronomicznymi, takimi jak rozbłyski słoneczne - informuje uniwersytet.

Przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Nuno Loureiro pracował w Portugalii, skąd pochodził. Był m.in. badaczem w Instytucie Fuzji Jądrowej w Lizbonie.

