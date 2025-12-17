Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Badał technologię, która mogła "zmienić bieg historii". Zginął we własnym domu

EN_01669196_0042
Interwencja policji w USA
Źródło: Reuters Archive
Nuno Loureiro, dyrektor Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji MIT, został zastrzelony we własnym domu. Ceniony fizyk zajmował się badaniami nad fuzją jądrową, która, jak podkreślał, "zmieni bieg historii ludzkości".

47-letni Nuno Loureiro był dyrektorem Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sprawował nadzór nad jednym z największych laboratoriów uczelni, pod jego kierownictwem nad technologią syntezy jądrowej pracowało około 250 naukowców.

W poniedziałek 47-letni fizyk został zastrzelony w swoim domu na Brooklynie, informuje CNN. Jego ciało z ranami postrzałowymi odkryły dwie sąsiadki, które powiadomiły służby. Mimo przewiezienia do szpitala naukowiec zmarł po kilku godzinach. Jego śmierć potwierdziła także uczelnia, na której przez wiele lat prowadził badania.

Według sąsiadów, z którymi rozmawiał "Boston Globe", był żonaty i pozostawił po sobie trójkę dzieci.

Nuno Loureiro
Nuno Loureiro
Źródło: Jake Belcher/MIT/Associated Press/East News

Naukowiec zastrzelony w domu

Nie zatrzymano dotąd nikogo mogącego mieć związek ze śmiercią naukowca. Śledztwo jest w toku, przekazał Michael W. Morrisseya z biura Prokuratura Okręgowego w Norfolk, nie przekazując żadnych informacji na temat możliwych sprawców ani motywu zbrodni.

Nuno Loureiro dołączył do kadry prestiżowego MIT w 2016 roku, a rok temu został mianowany kierownikiem jego centrum badań nad fuzją jądrową. Podczas powierzenia mu funkcji mówił: "Nie będzie przesadą stwierdzenie, że MIT to miejsce, gdzie szuka się rozwiązań największych problemów ludzkości", cytuje stacja CNN. Naukowiec podkreślał także, że badana przez niego "energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości".

Strzały na uniwersytecie, dwie osoby nie żyją. Nowe informacje
Dowiedz się więcej:

Strzały na uniwersytecie, dwie osoby nie żyją. Nowe informacje

Nie żyje ceniony fizyk. Odmienił naukę

Loureiro skupiał się na badaniach dotyczących wytwarzania czystej energii i nad dynamiką namagnesowanej plazmy. Jego odkrycia pogłębiły wiedzę naukowców na temat zachowania się plazmy. Plazma, jak wyjaśnia uczelnia, to supergorący, czwarty stan skupienia materii, mogący służyć jako paliwo dla reaktorów fuzyjnych. Te są wciąż w fazie badań, często nazywane są jednak "Świętym Graalem" energetyki. Opanowanie tej technologii umożliwiłoby produkcję niemal nieograniczonych ilości energii w dowolnym miejscu na świecie, rozwiązując tym samym jedno z największych ograniczeń współczesnej gospodarki - głód energii.

Fuzja jądrowa - dlaczego to taka rewolucja? "Mogłaby raz na zawsze rozwiązać problem głodu i ubóstwa na świecie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fuzja jądrowa - dlaczego to taka rewolucja? "Mogłaby raz na zawsze rozwiązać problem głodu i ubóstwa na świecie"

BIZNES

- Nuno był orędownikiem fizyki plazmy w Katedrze Fizyki, wspaniałym i zaangażowanym kolegą oraz inspirującym i troskliwym mentorem - powiedział Deepto Chakrabarty, profesor astrofizyki im. Williama A. M. Burdena i kierownik Katedry Fizyki na MIT. - Jego ostatnie prace nad algorytmami obliczeń kwantowych do symulacji fizyki plazmy były szczególnie ekscytującym nowym kierunkiem naukowym - podano w oficjalnym oświadczeniu uczelni.

"Fundamentalne mechanizmy Wszechświata"

Loureiro prowadził także prace w dziedzinie astrofizyki, które, jak ocenia MIT, pomogły ujawnić "fundamentalne mechanizmy Wszechświata". Badania, które prowadził, pomogły odkryć fizykę stojącą za zjawiskami astronomicznymi, takimi jak rozbłyski słoneczne - informuje uniwersytet.

Przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Nuno Loureiro pracował w Portugalii, skąd pochodził. Był m.in. badaczem w Instytucie Fuzji Jądrowej w Lizbonie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: New York Times, CNN, The Guardian, Boston Globe, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jake Belcher/MIT/Associated Press/East News

Udostępnij:
TAGI:
USANauka
Czytaj także:
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę?. Kierwiński: "polecam dorożkę"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
CNN: znów blisko zderzenia samolotów koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"
Świat
Sławomir Cenckiewicz
Zmiany w "przywróconym" raporcie Cenckiewicza. "Prokuratura powinna to przeanalizować"
Polska
Krzysztof Schwartz
Odwołany szef zespołu śledczego od Smoleńska
Polska
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
BIZNES
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Auto dachowało, kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
WARSZAWA
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
WARSZAWA
Katarzyna Piekarska
"Wieś chce zmiany, chce lepszego traktowania zwierząt". W Sejmie o prezydenckim wecie
Polska
imageTitle
Polak cudem uciekł z płonącej pułapki. Po dwóch miesiącach napisał list ze szpitala
EUROSPORT
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
METEO
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany prokurator spowodował kolizję. Był wcześniej na komendzie
Poznań
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
WARSZAWA
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
"Dżungla", do której dzieci mają dostęp. "Wystarczy kliknąć"
Polska
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Dwa nowe kluby dołączą do NBA? "To niesamowite miasta"
EUROSPORT
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
WARSZAWA
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska
Szpital psychiatryczny
Na oddział bez zgody, środki przymusu, kontrola osobista. Rzecznik pisze do ministry
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
Ziobro bez paszportu. Prokuratura zapowiada kolejny krok
Polska
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
BIZNES
imageTitle
"Temat startu Rosjan w Zakopanem nie istnieje"
EUROSPORT
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
METEO
O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie
Lubuskie
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. Pierwszy taki program w historii
BIZNES
Kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu
Kierowcy ciężarówek zablokowali auto osobowe. Kierujący nim mężczyzna był pijany
Lublin
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
WARSZAWA
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w październiku 2025 r.
Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Krakowie (zdjęcie archiwalne)
Wyrzucili stąd Rosjan po pożarze przy Marywilskiej. Dawny konsulat wynajęty
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica