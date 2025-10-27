Logo strona główna
Świat

Szkoła zgłosiła zaginięcie 9-latki. Ostatni raz widziano ją na zdjęciach monitoringu - była w peruce

|
Melodee Buzzard
Policja w Kalifornii. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Dziewięcioletnia Melodee z Kalifornii nie była widziana w szkole od sierpnia. Jej ostatnie zdjęcia pochodzą z kamer monitoringu. Widać na nich dziecko w peruce w wypożyczalni aut. Matka miała pojechać z dziewczynką do Nebraski, ale wróciła do domu bez córki.
Kluczowe fakty:
  • Policja poszukuje dziewięcioletniej Melodee Buzzard, która ostatni raz widziana była w wypożyczalni aut 7 października.
  • Matka dziewczynki "nie współpracuje" ze służbami.
  • Nieobecnością dziecka zaniepokojona jest m.in. dalsza rodzina.

Szkoła zgłosiła służbom, że dziewięcioletnia Melodee Buzzard z Lompoc w Kalifornii od dawna nie pojawiła się w placówce. Dziewczynka do swojej obecnej szkoły została zapisana przez matkę w sierpniu, wcześniej uczyła się w domu. Placówka nie mogła od dłuższego czasu skontaktować się z kobietą w sprawie nieodebranych zadań i - zgodnie ze swoimi procedurami - zgłosiła sprawę władzom oświatowym.

Zaginięcie 9-latki. Matka "nie współpracuje"

Kiedy funkcjonariusze udali się do domu Buzzard, zastali na miejscu jedynie jej matkę. Policja najpierw szukała dziecka w Lompoc, ale bezskutecznie. Nikt nie podał żadnego możliwego do zweryfikowania wyjaśnienia, gdzie się znajduje dziecko. Jak podaje CNN, powołując się na lokalne władze, matka dziewczynki "nie współpracowała ze śledczymi" w czasie poszukiwań. A jest ona ostatnią osobą, z którą była widziana Melodee. 7 października zarejestrowały ją kamery monitoringu lokalnej wypożyczalni samochodów. Na fotografiach dziewczynka zdaje się mieć na głowie perukę, jest też ubrana w bluzę z kapturem, który ma naciągnięty na głowę.

Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Źródło: Santa Barbara County Sheriff’s Office

Według FBI przez kolejne trzy dni Melodee Buzzard mogła być z matką, która w wypożyczonym aucie udała się do Nebraski. W drodze powrotnej kobieta zatrzymała się też w Kansas. Miała wrócić do Lompoc 10 października, ale bez córki. Te trzy dni są zdaniem służb kluczowe w sprawie jej zaginięcia.

Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Źródło: Santa Barbara County Sheriff’s Office

Zaginięcie Melodee. Zaniepokojeni członkowie rodziny

Jak piszą lokalne media, w piątek w Lompoc członkowie rodziny dziewczynki zorganizowali czuwanie niedaleko jej domu. Ojciec Melodee zginął w wypadku motocyklowym, kiedy miała sześć miesięcy. Babcia dziewczynki zwróciła się z apelem do dziecka: - Zadzwoń do mnie. W telewizji podane są numery, pod które możesz zadzwonić, a ja cię odbiorę - mówiła stacji KSBY, z którą współpracuje CNN. - Kochamy cię. Jesteśmy tu dla ciebie i po prostu chcemy, żebyś była szczęśliwa - dodała

Ciotka dziewczynki w rozmowie z NewsNation poinformowała, że nie widziała Melodee od czterech lat. W rozmowie z "Times" kobieta mówiła również, że matka dziewczynki nie pozwalała na widywanie się z dzieckiem części rodziny. Dziadkowie Melodee ze strony ojca próbowali, jej zdaniem, uzyskać prawa do opieki lub przynajmniej prawa do odwiedzania jej.

Melodee Buzzard
Melodee Buzzard
Źródło: FBI

Do poszukiwań Melodee policja używa zdjęcia z 2023 roku. Jak poinformowało biuro szeryfa, jest to najbardziej aktualne zdjęcie dziewczynki, jakie byli w stanie zdobyć. Służby mają nadzieję, że dziecko przebywa z kimś z dalszej rodziny lub przyjacielem, a osoba ta nie zdaje sobie sprawy z okoliczności jej zaginięcia.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: CNN, People, ABC

Źródło zdjęcia głównego: FBI

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
