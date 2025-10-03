Logo strona główna
Świat

Kijów pracuje z Waszyngtonem nad umową o "udostępnieniu ukraińskiej technologii dronowej"

Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
W ataku ukraińskiego drona na obwód saratowski zginęła co najmniej jedna osoba
Źródło: Reuters/social media
"Wall Street Journal" przekazał, że ukraińskie władze pracują z USA nad umową dotyczącą udostępnienia ukraińskiej technologii dronowej. Źródło w amerykańskim rządzie przekazało dziennikowi, że sfinalizowanie szczegółowej umowy może zająć miesiące, a jej wartość może sięgnąć miliardów dolarów.

W Waszyngtonie w tym tygodniu przebywa ukraińska delegacja, która pracuje ze stroną amerykańską nad szczegółami umowy dotyczącej udostępnienia ukraińskiej technologii dronowej Amerykanom - napisał w czwartek dziennik "Wall Street Journal".

Umowa ma zakładać, że Kijów podzieli się z USA swoją przetestowaną na polu bitwy technologią dronową w zamian za opłatę z tytułu jej wykorzystania albo inne formy rekompensaty - przekazali gazecie przedstawiciele władz obu krajów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Umieramy od odłamków". Wojna dronów w Ukrainie

"WSJ" podkreślił, że potencjalna umowa ma poparcie liderów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. W ocenie dziennika jej zawarcie będzie krokiem milowym we współpracy dotyczącej bezpieczeństwa między Amerykanami i Ukraińcami.

Ukraiński dron FPV używany w wojnie z Rosją
Ukraiński dron FPV używany w wojnie z Rosją
Źródło: East News/AFP

Możliwy zakup dronów bezpośrednio z Ukrainy dla armii USA

We wtorek w Waszyngtonie kilkudniową wizytę rozpoczęła delegacja ukraińska na czele z wiceministrem obrony Serhijem Bojewem, która ma rozmawiać na temat umowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Pentagonu.

Źródło w amerykańskim rządzie przekazało dziennikowi, że sfinalizowanie szczegółowej umowy może zająć miesiące, a jej wartość może sięgnąć miliardów dolarów.

Gazeta zaznaczyła, że amerykańskie firmy produkują zaawansowane drony, lecz Ukraińcy są daleko przed nimi, jeśli chodzi o masową produkcję tanich bezzałogowców, które są skuteczne w walce.

Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
Źródło: Vladyslav Karpovych/PAP/EPA

W sobotę Wołodymyr Zełenski powiedział, że porozumienie w sprawie dronów ma być częścią pakietu, który obejmie też dużą umowę dotyczącą zakupu przez Kijów amerykańskiego uzbrojenia o wartości dziesiątek miliardów dolarów.

Według osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów USA i Ukraina biorą pod uwagę kilka różnych mechanizmów ułatwiających transfer technologii dronowych z Kijowa do USA.

Rozważane są umowy, w ramach których ukraińskie firmy miałyby dostarczać technologię i prototypy amerykańskim firmom w zamian za opłatę, lub porozumienie, w ramach którego ukraińska firma zakłada spółkę zależną w USA w celu produkcji dronów. Inną możliwością jest zakup dronów bezpośrednio z Ukrainy dla armii USA.

Najnowsze
Moskwa, Kreml
Ukraińskie drony nad Moskwą. Zakłócenia na lotnisku
S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy
Ukraińcy uderzyli w rosyjski system S-400 Triumf na Krymie

Amerykańskie władze od lat po cichu wspierają ukraiński przemysł dronowy

Dziennik zaznaczył, że jednym z problemów do rozwiązania jest powszechne wykorzystanie w ukraińskich dronach części chińskich. Amerykańskie firmy kupujące ukraińskie drony i technologie nie mogą używać chińskich komponentów ze względu na konieczność zagwarantowania bezpiecznych linii zaopatrzenia - podkreśliła gazeta.

"Wall Street Journal" wyjaśnił, że amerykańskie władze od lat po cichu wspierają ukraiński przemysł dronowy. Po nieudanej kontrofensywie Ukrainy w 2023 roku ówczesny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zlecił przeprowadzenie szeregu analiz wywiadowczych, które wykazały, że rozwój dronów krótkiego i dalekiego zasięgu wzmocniłby ukraińską armię.

Administracja ówczesnego prezydenta Joe Bidena przeznaczyła 1,5 miliarda dolarów dodatkowego wsparcia na ukraińskie programy dronów i rakiet. "WSJ" napisał, że w ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała ponad dwa miliony dronów.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Karpovych/PAP/EPA

