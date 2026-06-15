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Świat

Rozbił się amerykański bombowiec B-52

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Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się obok bazy lotniczej Edwards w Kalifornii
Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się obok bazy lotniczej Edwards w Kalifornii - wideo bez dźwięku
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved]
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved]
Amerykański bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek krótko po starcie z bazy lotniczej Edwards w Kalifornii. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe. Los załogi pozostaje nieznany.

Z komunikatu bazy lotniczej Edwards wynika, że do katastrofy doszło około godziny 11.20 rano czasu lokalnego (godziny 20.20 czasu polskiego).

Baza sił powietrznych Edwards jest położona około 100 kilometrów na północ od Los Angeles.

Bombowiec B-52 służy od dekad

Pierwszy egzemplarz bombowca Boeing B-52 Stratofortress wzbił się w powietrze w 1952 roku, a w Siłach Powietrznych USA służy od 1955 roku. Jest zdolny do przenoszenia broni atomowej i może mieć na swoim pokładzie 32 tony uzbrojenia. Ma zasięg 14,2 tysiąca kilometrów bez tankowania w powietrzu.

Boeing B-52 Stratofortress Sił Powietrznych USA
Boeing B-52 Stratofortress Sił Powietrznych USA
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Chociaż nowszy bombowiec Northrop B-2 Spirit z technologią stealth również może przenosić bomby atomowe, to B-52 jest tańszy w użytkowaniu. Na początku 2024 roku amerykańskie siły powietrzne - jak podał portal Defense News - posiadały 76 takich samolotów.

Artykuł aktualizowany.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
USAsamoloty
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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