Rozbił się amerykański bombowiec B-52
Z komunikatu bazy lotniczej Edwards wynika, że do katastrofy doszło około godziny 11.20 rano czasu lokalnego (godziny 20.20 czasu polskiego).
Baza sił powietrznych Edwards jest położona około 100 kilometrów na północ od Los Angeles.
Bombowiec B-52 służy od dekad
Pierwszy egzemplarz bombowca Boeing B-52 Stratofortress wzbił się w powietrze w 1952 roku, a w Siłach Powietrznych USA służy od 1955 roku. Jest zdolny do przenoszenia broni atomowej i może mieć na swoim pokładzie 32 tony uzbrojenia. Ma zasięg 14,2 tysiąca kilometrów bez tankowania w powietrzu.
Chociaż nowszy bombowiec Northrop B-2 Spirit z technologią stealth również może przenosić bomby atomowe, to B-52 jest tańszy w użytkowaniu. Na początku 2024 roku amerykańskie siły powietrzne - jak podał portal Defense News - posiadały 76 takich samolotów.
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