Świat Rozbił się amerykański bombowiec B-52 Oprac. Filip Czerwiński |

Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się obok bazy lotniczej Edwards w Kalifornii - wideo bez dźwięku Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved] Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved]

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Z komunikatu bazy lotniczej Edwards wynika, że do katastrofy doszło około godziny 11.20 rano czasu lokalnego (godziny 20.20 czasu polskiego).

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026 Rozwiń

Baza sił powietrznych Edwards jest położona około 100 kilometrów na północ od Los Angeles.

Bombowiec B-52 służy od dekad

Pierwszy egzemplarz bombowca Boeing B-52 Stratofortress wzbił się w powietrze w 1952 roku, a w Siłach Powietrznych USA służy od 1955 roku. Jest zdolny do przenoszenia broni atomowej i może mieć na swoim pokładzie 32 tony uzbrojenia. Ma zasięg 14,2 tysiąca kilometrów bez tankowania w powietrzu.

Boeing B-52 Stratofortress Sił Powietrznych USA Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Chociaż nowszy bombowiec Northrop B-2 Spirit z technologią stealth również może przenosić bomby atomowe, to B-52 jest tańszy w użytkowaniu. Na początku 2024 roku amerykańskie siły powietrzne - jak podał portal Defense News - posiadały 76 takich samolotów.

Artykuł aktualizowany.

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