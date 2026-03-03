USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy

Gen. Koziej o trzech scenariuszach dla Iranu Źródło: TVN24

Mija czwarty dzień konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa operacja w Iranie może potrwać cztery tygodnie. Amerykańska administracja wśród celów "Epickiej Furii" wymienia upadek irańskiego reżimu. W nocy z soboty na niedzielę potwierdziła się informacja o śmierci najwyższego irańskiego przywódcy Alego Chameneiego.

Były szef BBN generał Stanisław Koziej mówił we wtorek w "Kropce nad i" w TVN24 o trzech możliwych scenariuszach w kontekście zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt w Iranie.

- Czy Stany Zjednoczone zakończą szybko tę wojnę i doprowadzą do jakiejś zmiany reżimu? [Ten -red.] scenariusz wydaje się raczej obecnie mało prawdopodobny. Czy może przerwą tę wojnę (…) nie osiągnąwszy celu, co nie byłoby dobrym scenariuszem dla nas, bo oznaczałoby, że Stany Zjednoczone (…) nie są takie silne. Czy też wreszcie uwikłają się na długo w ten konflikt [na dłużej -red.]? - mówił.

Zdaniem gościa TVN24 ostatnia opcja byłaby dla Europy "najgorszym scenariuszem". - Gdyby Stany Zjednoczone na długo ugrzęzły na Bliskim Wschodzie, w Iranie, to by oznaczało, że Europa i my zostajemy sam na sam z problemem Ukrainy, z problemem Rosji - uzasadniał generał.

Po tym, jak USA i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, Teheran wysłał rakiety w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. Ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. W wyniku irańskiego odwetu i wymiany ostrzałów z Izraelem na Bliskim Wschodzie trwają utrudnienia z połączeniami lotniczymi.

