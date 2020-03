Kolejny amerykański żołnierz z koronawirusem. Armia wprowadza ograniczenia

Ze względu na epidemię koronawirusa dowództwo sił zbrojnych USA podjęło decyzję o ograniczeniu podróży żołnierzy do i z Włoch oraz Korei Południowej - poinformowała rzeczniczka wojsk amerykańskich. W sobotę wieczorem odnotowano kolejny przypadek zakażenia koronawirusem u żołnierza z tego kraju.

Rzeczniczka wojsk amerykańskich podkreśliła, że ograniczenie dotyczy żołnierzy, którzy mieli wyruszyć z Włoch i Korei Południowej do innych miejsc, np. w celach edukacyjnych. W najbliższych dwóch miesiącach we Włoszech około 180 żołnierzy miało zmienić swoje przydziały służbowe, w tym wyjechać na szkolenie do USA.