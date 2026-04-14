Trump wręczył napiwek przed kamerami. Padło pytanie o kwotę Oprac. Maciej Wacławik |

Donald Trump odebrał zamówiony przez siebie lunch Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do drzwi Białego Domu zapukała Sharon Simmons z Arkansas, trzymając w ręku dwie torby z jedzeniem z popularnej sieci. - Nie wygląda na wyreżyserowane, prawda? - żartował prezydent cytowany przez ABC News. Jak opisuje portal, dostawczyni chciała osobiście podziękować za przepisy znoszące podatek od napiwków. - To bardzo pomogło mojej rodzinie i zdecydowanie to doceniam - powiedziała kobieta.

Prezydent Donald Trump odebrał w poniedziałek w Białym Domu zamówiony przez siebie lunch z McDonald's Źródło: PAP/EPA/SALWAN GEORGES / POOL

Napiwek od Trumpa

Gdy Simmons, została pytana przez dziennikarzy o to, czy w Białym Domu dają dobre napiwki, Trump stwierdził: "zaczekajcie", sięgnął do kieszeni i wręczył kobiecie banknot - jak podkreślają media - wyglądający na studolarowy. "Dziękuję za przypomnienie" - dodał. Zapytana później w Fox News o napiwek od prezydenta, dostawczyni odpowiedziała: "Dobrze się mną zaopiekował". Sama nie ujawniła jednak dokładnej kwoty. - Nie rozmawiam o pieniądzach - podkreśliła.

Jak pisze CNBC Departament Skarbu USA i Urząd Skarbowy (IRS) opublikowały w ostatni piątek kolejne wytyczne dla amerykańskich podatników, którzy mogą skorzystać z przepisu o "braku podatku od napiwków ", wprowadzonego na mocy ubiegłorocznej "jednej wielkiej pięknej ustawy" Trumpa. Według portalu, pomimo nazwy przepisu, zarobki z napiwków mogą nadal podlegać opodatkowaniu w pewnym zakresie. Odliczenie dotyczy bowiem wyłącznie federalnego podatku dochodowego.

Redagował AM