Zastrzelił uczestników przyjęcia urodzinowego, oszczędził tylko dzieci

Według policji, krótko po północy z soboty na niedzielę do jednej z przyczep, w której odbywało się przyjęcie urodzinowe, wtargnął uzbrojony mężczyzna i otworzył ogień do gości. Następnie oddał strzał do siebie. W stanie ciężkim przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Napastnik oszczędził jedynie obecne w kamperze dzieci. Policjanci ustalili, że wśród ofiar śmiertelnych jest przyjaciółka sprawcy. Nie wiadomo dotychczas, czy jej obecność miała jakiś związek z masakrą. Personaliów napastnika ani ofiar nie ujawniono.