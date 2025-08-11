"Siedzieli na ganku", ktoś otworzył ogień i zabił. Policjanci szukają napastnika

W Baltimore w stanie Maryland doszło do strzelaniny. Nie żyje jedna osoba Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Jak poinformowała stacja CBS News, funkcjonariusze policji zostali wezwani w nocy z soboty na niedzielę czasu lokalnego do północno-zachodniej części miasta. Po przybyciu na miejsce znaleźli sześć rannych osób - czterech mężczyzn, kobietę i dziecko. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitali.

Postrzelony 38-latek, który był w stanie krytycznym, w niedzielę rano zmarł.

- Wygląda na to, że ludzie siedzieli na ganku i jedli kraby. Ktoś po prostu otworzył ogień - poinformował komisarz policji z Baltimore Richard Worley.

Jak podaje CBS News, zdaniem władz strzelanina była celowa. W związku z tym trwają przesłuchania poszkodowanych oraz świadków, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Tożsamość sprawcy wciąż pozostaje nieznana, a detektywi prowadzący dochodzenie apelują o przekazanie cennych dla śledztwa informacji.

