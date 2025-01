To on zajmie się amerykańskimi finansami. Zapowiadał sankcje wobec "rosyjskich gigantów"

Scott Bessent pokieruje amerykańskim resortem finansów. Senat USA zatwierdził w poniedziałek jego nominację na ten urząd. Kandydat zyskał głosy zdecydowanej większości izby. - Będę w 100 procentach za przyjęciem sankcji, szczególnie wobec rosyjskich gigantów naftowych do poziomów, które zmusiłyby Federację Rosyjską do przyjścia do stołu negocjacyjnego - zadeklarował.

Popiera zaostrzenie sankcji wobec Rosji

Bessent wyraził też poparcie dla zwiększenia sankcji przeciwko Rosji, w tym w sektorze naftowym. - Jeśli którykolwiek urzędnik w Federacji Rosyjskiej obserwuje to wysłuchanie, powinien wiedzieć, że jeśli zostanę zatwierdzony, a prezydent Trump poprosi o to, jako o element swojej strategii zakończenia wojny w Ukrainie, będę w 100 procentach za przyjęciem sankcji, szczególnie wobec rosyjskich gigantów naftowych do poziomów, które zmusiłyby Federację Rosyjską do przyjścia do stołu negocjacyjnego - deklarował.